"Был байрамдың иҡтисади нигеҙе бар"

Төбәк етәксеһе ауыл хужалығы етештереүселәренең продукцияһы менән танышты, компаниялар һәм хужалыҡтар вәкилдәре менән тармаҡты артабан үҫтереү мөмкинлектәрен тикшерҙе.
Быйыл “Һөт иле” фестивале продукцияның киң ассортиментын сығарған 150 етештереүсене йыйҙы.
Ҡунаҡтарҙы традицион сәләмләү стаканы – һөт менән ҡаршы алдылар. Быйыл «Росмол»төркөмөнөң Стәрлетамаҡ филиалы халыҡ өсөн 60 меңдән ашыу порция файҙалы эсемлек әҙерләгән.
Сара майҙансығында тематик локациялар ойошторолдо, улар иҫәбендә – һөт йәрминкәһе, фермер баҙары, сыр кибете, бал продукцияһы менән майҙансыҡтар һәм “Ҡымыҙ ауылы”,” Ит бульвары». Башҡортостан Башлығы эре һөт продукцияһы етештереүселәрҙең экспозицияларында, шулай уҡ фермер тауарҙары йәрминкәһендә булды. «Башҡортостан һыуығы» компанияһы вәкилдәре туңдырма һатыуҙың яҡшы динамикаһын билдәләне һәм келәттәрҙең энергия һөҙөмтәлелеген арттырыуға йүнәлтелгән инвестиция проектын тормошҡа ашырыу барышы тураһында һөйләне.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, был башланғысты 2024 йылдың декабрендә «Инвестиция сәғәте» на хупланылар. Эштәрҙе 2027 йылдың яҙында тамамлау планлаштырыла. Бөрө һөт продукцияһы комбинатында ла етештереү ҡеүәттәрен модернизациялау башланды. Предприятиела май етештереү буйынса яңы цех ҡорамалдары монтажлана. Бынан тыш, илдең 65 төбәгенә оҙатылған һөт етештереүҙе киңәйтеү планлаштырыла. Проект сиктәрендә уны төрөү буйынса яңы линия һатып алырға ниәтләйҙәр. «Ҡарлыман шәкәре» компанияһы стендында төбәк етәксеһе ҡуйыртылған һөт етештереүҙе артабан үҫтереүҙе тикшерҙе. Предприятие айына 1 миллион банкаға тиклем арттырылған продукция сығарыуҙы арттырыуын дауам итә.
70 - тән ашыу төр тауарҙы һөт эшкәртеү өлкәһендә «Уфагормолзавод» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте сығара. Заманса ҡорамалдар Башҡортостан халҡы өсөн һөт, кефир, эремсек, ҡаймаҡ һәм йогурттарҙың киң ассортиментын әҙерләргә мөмкинлек бирә. Радий Хәбиров шулай уҡ “Kumpan” брендына нигеҙ һалыусы Михаил Кумпан менән аралашты. Ул фестиваль ҡунаҡтары өсөн Башҡортостан үләндәре һәм балы өҫтәлгән 1 200 порция «Уфачино» фирма кофеһын әҙерләргә ниәтләүҙәре хаҡында һөйләне.
«КОМОС ГРУПП» агрохолдингы етәкселеге менән («Йәшел ауыл» бренды аҫтында продукция сығара) төбәк етәксеһе Башҡорт дәүләт аграр университеты менән берлектә тормошҡа ашырылған «Һөт Академияһы» проектын үҫтереүҙе тикшерҙе.
Инициатива тармаҡтың кадрҙар резервын булдырыу өсөн мәғарифты, фәнде һәм бизнесты берләштереүгә йүнәлтелгән. Һүҙ уҡыу-ғилми лабораториялар асыу, урта һөнәри белем биреүҙән алып аспирантураға тиклем белем биреү программаларын асыу, студенттарҙың практик әҙерлеген көсәйтеү, шулай уҡ ғәмәли тикшеренеүҙәр үткәреү тураһында бара. Төбәктең ауыл хужалығы продукцияһы баҙарында һөт кухняһы проекты мөһим урын биләй, уның сиктәрендә балалар, йөклө ҡатындар һәм имеҙгән әсәләр өсөн тәбиғи продукция етештерелә. Былтыр уны 20 меңдән ашыу кеше бушлай алған. Бренд тауарҙарының географияһы ла киңәйә: прдукцияны биреү пункттары менән бер рәттән хәҙер уларҙы сауҙа селтәрҙәрендә лә һатып алырға мөмкин. Сара майҙансығында Башҡортостан Башлығы «Ҡымыҙ ауылы» тематик зонаһында булды, унда етештереүселәр менән традицион башҡорт эсемлеге экспортын үҫтереүҙе тикшерҙе. Радий Хәбиров фестивалдең урындағы продукцияны популярлаштырыу һәм төбәктең агросәнәғәт комплексын үҫтереү өсөн мөһимлеген билдәләне.
–“Һөт иле " халҡыбыҙ араһында бик популяр һәм һөт ризыҡтарын ҡулланыуҙың артыуына булышлыҡ итә.
Шул уҡ ваҡытта йолаға әүерелгән байрамдың иҡтисади нигеҙе лә бар, – тине төбәк етәксеһе. - Башҡортостан илдә һөт етештереү буйынса лидерҙарҙың береһе булып тора. Был еңел булмаған бизнес, шуға күрә беҙ эре индустриаль малсылыҡ фермалары, заманса эшкәртеү производстволары форматын үҫтерергә тырышабыҙ. Һис шикһеҙ, бындай предприятиеларҙың һөт тармағының киләсәге бар.
Фото: Глава РБ.