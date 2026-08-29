+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Августа , 10:35

Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры

Өфөнөң  «Ҡашҡаҙан» мәҙәниәт һәм ял паркында «Һөт иле» XIV республика фестивале асылды. Быйылғы традицион гастрономия байрамы ҙур һәм татыу ғаилә Йылына арналды.  

Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидерыБеҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры
Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры

 

Иртән үк фестиваль майҙансыҡтарында йәнлелек хөкөм һөрҙө. Башҡортостандың 40-тан ашыу етештереүсеһе үҙ продукцияһын тәҡдим итте. Ҡунаҡтар өсөн киң ассортиментлы сырҙар менән һөт йәрминкәһе, тәбиғи ит продукцияһы менән фермер майҙансығы, бал йәрминкәһе һәм «Ҡымыҙ ауылы»эшләне. Берәүҙәр тәмләп ҡараны, икенселәр шунда уҡ оҡшағанын һатып алырға тырышты.Көн дауамында фестивалде балалар һәм өлкәндәр өсөн тематик оҫталыҡ дәрестәре, шулай уҡ ижади коллективтарҙың сығыштары биҙәне.

Халыҡтың яратып ҡабул иткән һөт байрамын күрергә БР Башлығы Радий Хәбиров та килде, етештереүселәр менән аралашты. Уларҙың һәр береһе үҙҙәренең ҡаҙаныштары менән уртаҡлашты.

Фестиваль аграрийҙарҙың республиканың аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлегенә индергән өлөшөн һәм һөт тармағының тотороҡло үҫешен асыҡ күрһәтә.

Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры
Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры
Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры
Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика