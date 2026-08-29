Беҙ – илдә һөт продукцияһы лидеры

Иртән үк фестиваль майҙансыҡтарында йәнлелек хөкөм һөрҙө. Башҡортостандың 40-тан ашыу етештереүсеһе үҙ продукцияһын тәҡдим итте. Ҡунаҡтар өсөн киң ассортиментлы сырҙар менән һөт йәрминкәһе, тәбиғи ит продукцияһы менән фермер майҙансығы, бал йәрминкәһе һәм «Ҡымыҙ ауылы»эшләне. Берәүҙәр тәмләп ҡараны, икенселәр шунда уҡ оҡшағанын һатып алырға тырышты.Көн дауамында фестивалде балалар һәм өлкәндәр өсөн тематик оҫталыҡ дәрестәре, шулай уҡ ижади коллективтарҙың сығыштары биҙәне.
Халыҡтың яратып ҡабул иткән һөт байрамын күрергә БР Башлығы Радий Хәбиров та килде, етештереүселәр менән аралашты. Уларҙың һәр береһе үҙҙәренең ҡаҙаныштары менән уртаҡлашты.
Фестиваль аграрийҙарҙың республиканың аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлегенә индергән өлөшөн һәм һөт тармағының тотороҡло үҫешен асыҡ күрһәтә.