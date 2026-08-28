Фирдүс Тямаевтың ғаиләһенә ҡайғы килгән

Был хаҡта артист социаль селтәрҙәрендә хәбәр итте. Ул туған ауылы — Татарстандың Нурлат районына ерләү өсөн ҡайта. Яугир май айында уҡ һәләк булған, әммә уның кәүҙәһен тыуған яғына тик хәҙер генә алып ҡайта алғандар.
— Хәҙер юлға сығам. Иртәнге сәғәт алтыға беҙҙең йөк машинаһы килергә тейеш. Минең өс туған ҡустым Рәнис Ростов-на-Донуҙа ине, хәҙер уны өйгә алып ҡайталар. Беҙ йәшәүебеҙҙе дауам итәбеҙ, әммә бөгөн йырлай торған көн түгел. Бөгөн күңел дә, йөрәк тә илай. Хәлем шундай. Иң мөһиме — беҙҙең егеттәр, яугирҙарыбыҙ иҫән-һау булһын. Тыуған яҡтарығыҙға тик яҡшы хәбәрҙәр, яҡшы ваҡиғалар менән ҡайтырға яҙһын. Ике туғанмы, өс туғанмы — айырма юҡ. Беҙ барыбыҙ ҙа бергә үҫтек, бергә уйнап үҫтек, бер урамда йәшәнек, бер туғандар кеүек булдыҡ. Минең бер туған ҡустым Фирзәр менән улар иң яҡын дуҫтар ине, — тип һөйләгән Фирдүс Тямаев.
Артист ҡустыһының һәләк булыуы тураһында хәбәрҙе нисек алғанын да иҫкә төшөрҙө.
— Ҡустым махсус хәрби операция зонаһына киткәс, беҙ уға бөтә көсөбөҙ менән ярҙам иттек. Май айында гуманитар ярҙам менән барған саҡта, автобусҡа уның өсөн айырым күстәнәстәр ҙә әҙерләнем. Беҙ ике фура һәм ике автобус менән юлға сыҡтыҡ. Рәнис янына инеп, уның менән осрашып, шунда төн үткәрергә тейеш инек. Ҡот осҡос хәбәрҙе алғанда, юлдың тамамланыуына 4–5 сәғәт самаһы ғына ҡалғайны. Беҙ башта ышанманыҡ, кәйеф төштө. Шундай ауыр хәбәр менән юлды дауам иттек, башҡа урындарға киттек. Ҡайтыр юлда Рәнис булған урынға индек. Ул урынға ракета төшкәнен, ундағы хәлдәрҙе үҙ күҙҙәребеҙ менән күрҙек, — тип һөйләне йырсы.