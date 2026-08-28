Балаларҙы йәберләтергә юл ҡуйырға ярамай

Шул иҫәптән Рәсәйҙең 19 төбәгенән 160 спикер сығыш яһаны. Форум майҙанында 25 секция эшләне. Шулай уҡ коммерция булмаған ойошмаларҙың күргәҙмәһе, ҡул эштәре оҫталарының йәрминкәһе һәм консультациялар зонаһы эшләне. Форумда ҡатнашыусылар һәм ҡунаҡтар өсөн фото зонаһы ла булдырылғайны.
Секцияларҙың береһе бик етди һәм көнүҙәк темаға – балаларҙы һәм үҫмерҙәр араһында йыш күҙәтелгән кемделер кәмһетеү, йәберһетеү һәм шунан яҡлау, һаҡлау темаһына арналды. Секцияның модераторы «БашРегионСпас» ирекле эҙләү-ҡотҡарыу отряды координаторы Олеся Пышкина булды.
Уның әйтеүенсә, уҡыу йорттарында үҫмерҙәрҙе йәберләү осраҡтары йылдан-йыл арта бара һәм был мәсьәләне хәл итеүгә яңы ҡараш талап ителә, сөнки элекке ысулдарҙың һөҙөмтәһе юҡ. Мәҫәлән, ғәҙәттә, кемделер берәүҙе йәберләгәндә башҡалар ҡарап тора. Һәм тап шулай иғтибарһыҙ ҡала, улар менән бер ниндәй ҙә аңлатыу эштәре алып барылмай.
— Балалар мәктәптәге хәлдәр тураһында күберәк белә. Кем кемде ҡасан һуҡҡан, ҡыйырһытҡан улар бик яҡшы иҫләәй. Әммә ошо хаҡта хәбәр итергә ҡурҡалар. Балаларға бында осраҡтар тураһында өндәшмәй ҡалырға ярамағанлығын аңлатырға кәрәк. Ул ошаҡлашыу түгел, ә ауыр хәлдә ҡалған кешегә ярҙам итеү, – тине, Рәсәй Геройы Алмаз Сафин исемендәге патриотик тәрбиә үҙәге директоры Марина Таран, алдағы сығыш яһаусының һүҙҙәрен раҫлап.
Башҡортостандың бала хоҡуҡтары буйынса тулы хоҡуҡлы вәкиле Ольга Панчихина: “Балалар һәм ололар йыш ҡына төрлө телдә һөйләшә. Ололар яҡшы аңлашылған әйберҙәрҙе үҫмерҙәр йыш ҡына ҡабул итмәй. Мәктәптәге һәм башҡа тәрбиә усағындағы проблемаларҙы ваҡытында күрә белеү һәм сара күреү мөһим. Үҫмерҙәр араһында аңлатыу эштәре алып барыу зарур. Бының өсөн төрлө ведомстволарҙы, социаль хеҙмәттәрҙе йәлеп итеү мөһим”, – тине ул.
Сығыш яһаусыларҙың барыһы ла бындай осраҡтарҙы йәшереп ҡалдырыу ярамағанлығын һыҙыҡ өҫтөнә алды. Шулай уҡ проблеманы хәл итеүҙә “Ышаныс телефоны”на мөрәжәғәт итеү кәрәклеген билдәләне.
Фото:Автор фотолары.