Энваитенет утрауын урындағы ҡәбиләләр, ҡарғалған урын, тип иҫәпләй. Төндә унан ҡот осҡос ыңғырашыуҙар ишетелә, ә яңы ай тыуғанда ҡысҡырыуҙар көсәйә. Утрауҙа төн үткәрергә мәжбүр булған кешеләр ҡурҡыныс төштәр күрә, паникаға бирелеүсәнгә әйләнә, ә ҡайһы берәүҙәр бөтөнләй телдән яҙа.
Серле юғалыуҙар
XVII быуат. Туркандың ғаиләһе ҡоллоҡтан ҡасып шул утрауға китә һәм юғала. Уларҙы эҙәрлекләгән кешеләр ҙә утрауҙа эҙһеҙ юғала.
1935 йыл. Тикшеренеүселәр Мартин Шефлис һәм Билл Дайсон утрауға барып еткәс, һуңғы тыныс радиосигнал тапшыра: «Һауа торошо аяҙ, утрау тыныс» һәм... юғалалар. Урында тик әйберҙәре һәм тейелмәгән аҙыҡ-түлектәре генә табыла.
1950-се йылдар. Эльмоло ҡәбиләһенән 30 кеше утрауға күсеп килә. Бер нисә аҙнанан туғандары тик буш өйҙәр һәм әйберҙәрен генә таба...
Утрау ҙур ҙа түгел (11×5 км) бында һиҙҙермәйенсә юҡҡа сығыу мөмкин түгел тиерлек. Хәҙерге ысулдар (дрондар, георадарҙар) ҙа һорауҙарға яуап бирмәй. Бөгөн Энваитенет буш, ҡоштар уны урап үтә, ә эргә-тирәләрҙә йәшәгән халыҡ уға бөтөнләй ҡарамаҫҡа тырыша. Энваитенет иң ҡараңғы һәм аңлашылмаған серҙәрҙең береһе булып ҡала: фән уны сисергә ынтылған һайын, тағы ла серлерәккә әйләнә.
Ошо һәм башҡа сәйер урындар, кешеләр, ҡыҙыҡ хәлдәр тураһында яҙмалар беҙҙең каналда: https://max.ru/channel_galamatdonya
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.