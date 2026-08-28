+9 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Августа , 09:47

Ҡарғалған урын

Энваитенет утрауын урындағы ҡәбиләләр, ҡарғалған урын, тип иҫәпләй. Төндә унан ҡот осҡос ыңғырашыуҙар ишетелә, ә яңы ай тыуғанда ҡысҡырыуҙар көсәйә. 

Ҡарғалған урынҠарғалған урын
Ҡарғалған урын

Энваитенет утрауын урындағы ҡәбиләләр, ҡарғалған урын, тип иҫәпләй. Төндә унан ҡот осҡос ыңғырашыуҙар ишетелә, ә яңы ай тыуғанда ҡысҡырыуҙар көсәйә. Утрауҙа төн үткәрергә мәжбүр булған кешеләр ҡурҡыныс төштәр күрә, паникаға бирелеүсәнгә әйләнә, ә ҡайһы берәүҙәр бөтөнләй телдән яҙа.

Серле юғалыуҙар

XVII быуат. Туркандың ғаиләһе ҡоллоҡтан ҡасып шул утрауға китә һәм юғала. Уларҙы эҙәрлекләгән кешеләр ҙә утрауҙа эҙһеҙ юғала.

1935 йыл. Тикшеренеүселәр Мартин Шефлис һәм Билл Дайсон утрауға барып еткәс, һуңғы тыныс радиосигнал тапшыра: «Һауа торошо аяҙ, утрау тыныс» һәм... юғалалар. Урында тик әйберҙәре һәм тейелмәгән аҙыҡ-түлектәре генә табыла.

1950-се йылдар. Эльмоло ҡәбиләһенән 30 кеше утрауға күсеп килә. Бер нисә аҙнанан туғандары тик буш өйҙәр һәм әйберҙәрен генә таба...

Утрау ҙур ҙа түгел (11×5 км) бында һиҙҙермәйенсә юҡҡа сығыу мөмкин түгел тиерлек. Хәҙерге ысулдар (дрондар, георадарҙар) ҙа һорауҙарға яуап бирмәй. Бөгөн Энваитенет буш, ҡоштар уны урап үтә, ә эргә-тирәләрҙә йәшәгән халыҡ уға бөтөнләй ҡарамаҫҡа тырыша. Энваитенет иң ҡараңғы һәм аңлашылмаған серҙәрҙең береһе булып ҡала: фән уны сисергә ынтылған һайын, тағы ла серлерәккә әйләнә. 

Ошо һәм башҡа сәйер урындар, кешеләр, ҡыҙыҡ хәлдәр тураһында яҙмалар беҙҙең каналда: https://max.ru/channel_galamatdonya

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика