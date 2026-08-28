Аҙна ҡаҙнаһы

Батырҙар дәүләт наградаһына лайыҡ
Хөкүмәттәге оператив кәңәшмәлә Республика Башлығы Радий Хәбиров МХО зонаһынан ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан хәрбиҙәргә дәүләт наградаларын тапшырҙы. Шайморатов генерал ордены менән Павел Пстыга бүләкләнде, ә Рим Әмирхановҡа миҙал тапшырылды. Һәр наградлау тик рәсми тантана ғына түгел. Был - ил алдындағы хеҙмәтте таныу, батырлыҡтың иң юғары баһаһы, бөтә илдең рәхмәте.
“Яугирҙарға ярҙам итеүҙән дә мөһимерәк маҡсатыбыҙ юҡ, - тигән ине Башҡортостан Башлығы Күмертауҙа йәмәғәт вәкилдәре менән осрашыу барышында. - Яугирҙарыбыҙға ярҙам итеү өсөн күпме кәрәк, шунса эшләйәсәкбеҙ. Шул уҡ ваҡытта ҡалаларҙы үҫтереүҙе дауам итеү, мәктәптәрҙе ремонтлау, федераль программаларҙа ҡатнашыу мөһим. Балалар мәктәпкә йөрөргә, бейергә өйрәнергә, спорт менән шөғөлләнергә тейеш”. Ошо һүҙҙәрҙең дауамы итеп, сираттағы яңылыҡҡа күсәбеҙ.
Математика лицейы Бәшир Рәмиев исемен йөрөтәсәк
Өфөлә математика лицей-интернаты төҙөлә. Уға Баймаҡ районынан сыҡҡан күренекле ғалим, совет электрон иҫәпләү машиналарының тәүге төҙөүселәренең береһе Бәшир Рәмиев исеме биреләсәк. “Беҙҙең яҡташыбыҙ, Баймаҡ районынан. Был дөрөҫ ҡарар булыр, тип уйлайым”, - тине Радий Хәбиров. Лицейҙы киләһе йылдың сентябренә тамамларға планлаштыралар. Яңы мәктәп белем биреүгә, фәнде үҫтереүгә, республиканың интеллектуаль потенциалын арттырыуға һалынған инвестиция. Ә Бәшир Рәмиев кеүек шәхестәребеҙҙең исемен мәңгеләштереү йәш быуын өсөн рухи маяҡ.
Мәғариф өлкәһендәге тағы бер ҡыуаныслы яңылыҡ: Башҡортостан тәүге тапҡыр олимпиадалар һөҙөмтәләре буйынса Рәсәйҙең иң көслө биш төбәге иҫәбенә инде. Был — уҡыусыларҙың тырышлығы, ныҡышмалылығы, уҡытыусыларҙың һөнәри оҫталығы һәм республикала һәләтле балалар менән эшләүгә бирелгән иғтибар һөҙөмтәһе.
Һис шикһеҙ, ныҡышмалылыҡ уҡыуҙа ғына түгел, ә, ғөмүмән, тормошта маҡсаттарға ирешеүҙә иң кәрәкле сифаттарҙың береһе. Шул иҫәптән спортта ла. Һүҙебеҙ гимнастка Полина Дмитриева тураһында.
Полина Дмитриева - Европа чемпионы, ә Башҡортостан - чемпиондар төйәге
Республика Башлығы хөкүмәттең кәңәшмәһендә үҫмерҙәр араһында спорт гимнастикаһы буйынса Европа чемпионатында ил һәм республика исеменән лайыҡлы сығыш яһаған Полина Дмитриеваға һәм уның тренеры Елена Кайгуловаға дәүләт наградалары тапшырҙы. Был еңеү осраҡлы түгел: унда тренерҙың оҫталығы, спортсының тырышлығы һәм республиканың спорт инфраструктураһына һалған көсө бергә ҡуша үрелгән. Спортсыларыбыҙ ярыштарҙа юғары һөҙөмтәләр күрһәтеп, Башҡортостаныбыҙҙың чемпиондар төйәге икәнен даими раҫлай. Шөғөлләнһендәр генә, бының өсөн республикала бөтә шарттар ҙа бар.
Һатып алыуҙар һөҙөмтәлелеге: Башҡортостан - абсолют лидер
Был аҙнала республика тағы ла бер яңылыҡ менән шатландырҙы. Башҡортостан һатып алыуҙар һөҙөмтәлелеге рейтингында абсолют лидер булараҡ танылды. Республика бер юлы дүрт номинацияла, шул иҫәптән экономия буйынса еңеү яуланы. Радий Хәбиров Башҡортостандың Конкурентлы сәйәсәт буйынса дәүләт комитеты коллективын еңеүҙәре менән ҡотланы. Был еңеү - бюджет аҡсаһын дөрөҫ иҫәпләү, эффектив идара итеү һәм асыҡлыҡтың һөҙөмтәһе. Экономияланған аҡса социаль программаларға, юлдарға, мәктәптәргә йәки башҡа мөһим ихтыяждарға йүнәлтелергә мөмкин. Шуға ла бындай уңыш һәр кемебеҙ өсөн файҙа.
Был аҙнаның дүрт төп ваҡиғаһы - дәүләт наградаһы, спорт чемпионы, ғалим исеме, рейтинг еңеүҙәре дөйөм бер картинаны күрһәтә: Башҡортостан – батырҙарҙы ихтирам иткән, белемгә һәм спортҡа ҙур иғтибар бүлгән, иҡтисадта аҡыллы ҡарарҙар ҡабул иткән төбәк. Ә был үҙ сиратында - тотороҡло үҫеш, йәштәргә өмөт, киләсәккә ышаныс. Аллаға шөкөр, һәр аҙна яңы мөмкинлектәр, яңы рекордтар, яңы исемдәр аса. Тимәк, Башҡортостан йәшәй, эшләй, еңә!
Һәм, йәй үтте, тип ҡайғырмайыҡ, дуҫтар. Беҙҙе алда йылы көндәр - әбейҙәр сыуағы көтә. Ә иртәгә, 29 августа, “Ҡашҡаҙан” паркында 14-се мәртәбә “Һөт иле” ғаилә фестивале үтәсәк. Һөт эсергә килегеҙ! Бушлай!
Эксперт фекере
«Минченко консалтинг» коммуникация холдингы президенты Евгений Минченко билдәләүенсә, төбәк идара итеү командаһы хәҙер ресурстарҙы максималь һөҙөмтә биргән йүнәлештәргә туплай. Улар араһында хәүефһеҙлек, социаль йөкләмәләр һәм юғары әҙерлек кимәлендәге проекттар өҫтөнлөклө урын алып тора.
Эксперт фекере
Иҡтисад фәндәре докторы, Башҡорт дәүләт аграр университетының иҡтисад һәм менеджмент кафедраһы профессоры Рәсүл Ғосманов фекеренсә, Рәсәй ауыл хужалығы министры Оксана Луттың Башҡортостанға визиты - урып-йыйыу кампанияһы ҡыҙған мәлдә аграрийҙарға ярҙам күрһәтеүҙең мөһим билдәһе. Республика – ҙур экспорт потенциалы булған агросәнәғәт комплексы лидерҙарының береһе. Уның тәжрибәһен (инвестиция проекттары, «Инвестиция сәғәттәре», стартаптарға һәм юғары уҡыу йорттарына, мәҫәлән, Башҡорт дәүләт аграр университетына ярҙам итеү) башҡа төбәктәрҙә лә киңәйтергә кәрәк - был импортты алмаштырыуҙы һәм юғары кимәлдәге продукция етештереүҙе үҫтерергә ярҙам итәсәк.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.