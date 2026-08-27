Утта өҙөлгән ғүмер

Янғын урынын тикшереү барышында верандала һәләк булған 71 йәшлек ир табыла. Тәфтиш-оператив саралар үткәрелә, Ваҡиғаның сәбәптәре һәм шарттары асыҡлана. Хөрмәтле республика халҡы! Янғын хәүефһеҙлеге талаптарын үтәгеҙ: түшәктә тәмәке тартмағыҙ, бигерәк тә иҫерек килеш, электр селтәрен артыҡ йөкләмәгеҙ, төндә зарядлау ҡоролмаларын һүндерегеҙ, йортта янғын тураһында хәбәр итеүсе ҡуйығыҙ, батареяларын алмаштырырға онотмағыҙ! Үҙегеҙҙе, яҡындарығыҙҙы, мөлкәтегеҙҙе һаҡлағыҙ!
Фото: https://web.max.ru/-69197923551776