+16 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Августа , 07:20

Утта өҙөлгән ғүмер

Бүздәк районы Песмәнтамаҡ ауылында өй, ике машина янған. Утты һүндергәндә ир кешенең кәүҙәһе табылған.

Утта өҙөлгән ғүмерУтта өҙөлгән ғүмер
Утта өҙөлгән ғүмер

Янғын урынын тикшереү барышында верандала һәләк булған 71 йәшлек ир табыла. Тәфтиш-оператив саралар үткәрелә, Ваҡиғаның сәбәптәре һәм шарттары асыҡлана. Хөрмәтле республика халҡы! Янғын хәүефһеҙлеге талаптарын үтәгеҙ: түшәктә тәмәке тартмағыҙ, бигерәк тә иҫерек килеш, электр селтәрен артыҡ йөкләмәгеҙ, төндә зарядлау ҡоролмаларын һүндерегеҙ, йортта янғын тураһында хәбәр итеүсе ҡуйығыҙ, батареяларын алмаштырырға онотмағыҙ! Үҙегеҙҙе, яҡындарығыҙҙы, мөлкәтегеҙҙе һаҡлағыҙ!

Фото: https://web.max.ru/-69197923551776

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика