Уландарға ярҙам булһын!

Әбйәлил районынан Мөнирә Нөғәмәнова ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан «Шархан» позывнойлы яугирға дизель генераторы
тапшырҙы.
Мөнирә Ғилмулла ҡыҙының әлеге ваҡытта махсус хәрби операция зонаһында хәбәрһеҙ юғалған улы өсөн борсолоуына ҡарамаҫтан, көслө рухлы булып ҡалыуы һоҡланырлыҡ. Тапшырылған генератор «Шархан» һәм уның иптәштәре өсөн бик тә мөһим ярҙам, ялан шарттарында
яугирҙәрҙе электр энергияһы менән тәьмин итәсәк.
Яугир әсәһе - күптәргә сабырлыҡ һәм мәрхәмәтлек өлгөһө .
Бөтәһе лә еңеү өсөн!
"Осҡон" гәзитенән.