+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Августа , 10:50

Уландарға ярҙам булһын!

Яугир әсәһе махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы егеттәргә ярҙам итә.

Уландарға ярҙам булһын!Уландарға ярҙам булһын!
Уландарға ярҙам булһын!

Әбйәлил районынан  Мөнирә Нөғәмәнова ҡыҫҡа ваҡытлы  ялға ҡайтҡан  «Шархан» позывнойлы яугирға дизель генераторы 
тапшырҙы.
Мөнирә Ғилмулла ҡыҙының әлеге ваҡытта махсус хәрби операция зонаһында хәбәрһеҙ юғалған улы өсөн борсолоуына ҡарамаҫтан, көслө рухлы булып ҡалыуы һоҡланырлыҡ. Тапшырылған генератор «Шархан»  һәм уның иптәштәре өсөн бик тә мөһим ярҙам, ялан шарттарында
 яугирҙәрҙе электр энергияһы менән тәьмин итәсәк.
Яугир әсәһе - күптәргә сабырлыҡ һәм мәрхәмәтлек өлгөһө .
Бөтәһе лә еңеү өсөн!

"Осҡон" гәзитенән.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика