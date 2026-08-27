+16 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Августа , 05:40

Рәсәй Оборона министрлығы Башҡортостанға ҡағылышлы ашығыс хәбәр еткерҙе

Рәсәй төбәктәренә пилотһыҙ осоу аппараттары тулҡындары килә йәғни бер төн эсендә күпме дрон юҡ ителгән.

Рәсәй Оборона министрлығы Башҡортостанға ҡағылышлы ашығыс хәбәр еткерҙеРәсәй Оборона министрлығы Башҡортостанға ҡағылышлы ашығыс хәбәр еткерҙе
Рәсәй Оборона министрлығы Башҡортостанға ҡағылышлы ашығыс хәбәр еткерҙе

Төн эсендә Рәсәй Федерацияһы күгендә самолет тибындағы 267 БПЛА асыҡланған һәм юҡ ителгән. Был турала Рәсәй Оборона министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.

Пилотһыҙ осоу аппараттары Башҡортостан, Курск, Брянск, Белгород, Воронеж, Волгоград, Түбәнге Новгород, Липецк, Ростов, Һарытау, Һамар, Ульяновск өлкәләре, Краснодар крайы, Ҡырым Республикаһы биләмәләрендә һәм Азов менән Ҡара диңгеҙ акваториялары өҫтөндә юҡ ителгән.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда таңғы сәғәт 4:36-ла пилотһыҙ осоу аппараттары һәм ракета хәүефе режимдары индерелгәйне. Ракета хәүефе сәғәт 7:03-тә ғәмәлдән сығарылды. Был минуттарға БПЛА һөжүме хәүефе режимы ла алынған.

Хәүефһеҙлекте тәьмин итеү маҡсатында аэропорт осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатып тороғайны. Хәҙер ул ғәҙәти режимда эшләй.

Шулай уҡ хәүефһеҙлекте тәьмин итеү маҡсатында Башҡортостан  биләмәһендә мобиль интернет эшләмәй башланы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика