Рәсәй Оборона министрлығы Башҡортостанға ҡағылышлы ашығыс хәбәр еткерҙе

Төн эсендә Рәсәй Федерацияһы күгендә самолет тибындағы 267 БПЛА асыҡланған һәм юҡ ителгән. Был турала Рәсәй Оборона министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.
Пилотһыҙ осоу аппараттары Башҡортостан, Курск, Брянск, Белгород, Воронеж, Волгоград, Түбәнге Новгород, Липецк, Ростов, Һарытау, Һамар, Ульяновск өлкәләре, Краснодар крайы, Ҡырым Республикаһы биләмәләрендә һәм Азов менән Ҡара диңгеҙ акваториялары өҫтөндә юҡ ителгән.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда таңғы сәғәт 4:36-ла пилотһыҙ осоу аппараттары һәм ракета хәүефе режимдары индерелгәйне. Ракета хәүефе сәғәт 7:03-тә ғәмәлдән сығарылды. Был минуттарға БПЛА һөжүме хәүефе режимы ла алынған.
Хәүефһеҙлекте тәьмин итеү маҡсатында аэропорт осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатып тороғайны. Хәҙер ул ғәҙәти режимда эшләй.
Шулай уҡ хәүефһеҙлекте тәьмин итеү маҡсатында Башҡортостан биләмәһендә мобиль интернет эшләмәй башланы.