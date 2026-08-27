+16 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Августа , 05:15

Әле +10 булһа, сентябрҙә йәнә эҫе буласаҡ

Тамамланып килгән августың һуңғы көндәрендә һауа торошо ҡырҡа үҙгәрәсәк. Төнөн +4 градусҡаса һыуыта, көндөҙ +10 градус буласаҡ. Сентябрь башында ҡабаттан йәйге һауа торошо ҡайтасаҡ. Синоптиктар август аҙағына һәм сентябрь башына фараз бирҙе.

Әле +10 булһа, сентябрҙә йәнә эҫе буласаҡӘле +10 булһа, сентябрҙә йәнә эҫе буласаҡ
Әле +10 булһа, сентябрҙә йәнә эҫе буласаҡ

«Фобос» үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, 29 августа термометр бағанаһы түбән тәгәрәйәсәк. Төнөн +9 градус көтөлә, ә көндөҙ саҡ ҡына йылыраҡ: +12 градус. 30 августа төнөн +4 градус була, көндөҙ һауа температураһы +10 градусҡаса йылынасаҡ.

Айҙың һуңғы көнөндә ҡабаттан йылыта. Көндөҙ +17 градус, ә төнөн +7 градусҡа тиклем фаразлана. 2 сентябрҙән 7 сентябргә тиклем, 5-се сентябрҙе иҫәпкә алмағанда, көндөҙ +20 һәм унан да юғарыраҡ, ә төнөн +15 градусҡа тиклем буласаҡ. 2 сентябрҙә көндөҙ һауа температураһы +25 градусҡаса йылына. Был көндән башлап ҡабаттан ямғырҙар яуасаҡ.

Сентябрҙең икенсе декадаһында көндөҙ +10 градустан түбән, ә төнөн +3 градусҡа тиклем көтөлә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика