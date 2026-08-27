Әле +10 булһа, сентябрҙә йәнә эҫе буласаҡ

«Фобос» үҙәге мәғлүмәттәре буйынса, 29 августа термометр бағанаһы түбән тәгәрәйәсәк. Төнөн +9 градус көтөлә, ә көндөҙ саҡ ҡына йылыраҡ: +12 градус. 30 августа төнөн +4 градус була, көндөҙ һауа температураһы +10 градусҡаса йылынасаҡ.
Айҙың һуңғы көнөндә ҡабаттан йылыта. Көндөҙ +17 градус, ә төнөн +7 градусҡа тиклем фаразлана. 2 сентябрҙән 7 сентябргә тиклем, 5-се сентябрҙе иҫәпкә алмағанда, көндөҙ +20 һәм унан да юғарыраҡ, ә төнөн +15 градусҡа тиклем буласаҡ. 2 сентябрҙә көндөҙ һауа температураһы +25 градусҡаса йылына. Был көндән башлап ҡабаттан ямғырҙар яуасаҡ.
Сентябрҙең икенсе декадаһында көндөҙ +10 градустан түбән, ә төнөн +3 градусҡа тиклем көтөлә.