+16 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Августа , 05:30

Фирҙүс Тямаев ниңә Ильмира Нәғимованы илатҡан?

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, йырсылар бергә эш башлаған ине. Барыһы ла яҡшы түгел икән әле...

Фирҙүс Тямаев ниңә Ильмира Нәғимованы илатҡан?Фирҙүс Тямаев ниңә Ильмира Нәғимованы илатҡан?
Фирҙүс Тямаев ниңә Ильмира Нәғимованы илатҡан?

 

Фирҙүс һәм Ильмира яңы проект әҙерләй. Был эш барышында тәүге күҙ йәштәре лә түгелгән, тип яҙа «Интертат».

Видеола Фирҙүс: «Дуҫтар, беҙ Нәғимованың концертына әҙерләнәбеҙ. Ҡарағыҙ әле», — ти. Кадрҙа Эльмираның илап ултырыуы күренә.

«Илап бөттө был. Нисек программа?» — тип һорай Фирҙүс Ильмиранан. Тегеһе үкһеп илай, һүҙен дә әйтә алмай.

«Бына шулай ул, ағайың менән эшләһәң», — ти Фирҙүс.

«Булды. Әлегә уҡырға теләмәйем. Мин быны уҡый алмайым, әйтә алмайым, моғайын», — ти Ильмира Нәғимова.

«Алаһың, алаһың, шул күҙ йәштәрең менән һөйлә генә», — тип яуап бирә Фирҙүс.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика