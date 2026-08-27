Фирҙүс Тямаев ниңә Ильмира Нәғимованы илатҡан?

Фирҙүс һәм Ильмира яңы проект әҙерләй. Был эш барышында тәүге күҙ йәштәре лә түгелгән, тип яҙа «Интертат».
Видеола Фирҙүс: «Дуҫтар, беҙ Нәғимованың концертына әҙерләнәбеҙ. Ҡарағыҙ әле», — ти. Кадрҙа Эльмираның илап ултырыуы күренә.
«Илап бөттө был. Нисек программа?» — тип һорай Фирҙүс Ильмиранан. Тегеһе үкһеп илай, һүҙен дә әйтә алмай.
«Бына шулай ул, ағайың менән эшләһәң», — ти Фирҙүс.
«Булды. Әлегә уҡырға теләмәйем. Мин быны уҡый алмайым, әйтә алмайым, моғайын», — ти Ильмира Нәғимова.
«Алаһың, алаһың, шул күҙ йәштәрең менән һөйлә генә», — тип яуап бирә Фирҙүс.