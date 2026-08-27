Айҙар ялға ҡайтҡан

«Айҙар махсус операцияның тәүге көндәренән үк алғы һыҙыҡта. Танк взводы менән командалыҡ итә, хәҙер ҡоралланыу буйынса рота командиры урынбаҫары. Фронттың иң көсөргәнешле участкаларының береһе Краматорск йүнәлешендә хеҙмәт итә, Батырлыҡ ордены кавалеры, бер нисә хәрби наградаһы бар. Яугир үҙенең батырлыҡтары тураһында һөйләргә яратмай.
Бындай осрашыуҙарҙа һәр ваҡыт беҙҙең егеттәребеҙҙең сыҙамлығы хайран ҡалдыра. Улар бер ҡасан да зарланмай. Хатта проблемалар һәм һорауҙар тураһында һоашҡанда ла, эш, хеҙмәттәштәре, техника тураһында һөйләйҙәр.
Бында тылда Айҙарға һәм уның подразделениеһына ярҙам итеү өсөн нимә эшләй алабыҙ?Шулар хаҡында һөйләштек.
Яугирҙарға ярҙам – беҙҙең Дөйөм Еңеүҙең нигеҙе!» – тип яҙған социаль селтәрҙә Ғафури районы башлығы Венер Вәхитов.