+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Августа , 10:40

Айҙар ялға ҡайтҡан

Айҙар фронттан ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанында Ғафури районы хакимиәте башлығы Венер Вәхитов  менән осрашҡан.  

Айҙар ялға ҡайтҡанАйҙар ялға ҡайтҡан
Айҙар ялға ҡайтҡан

 

«Айҙар махсус операцияның тәүге көндәренән үк алғы һыҙыҡта. Танк взводы менән командалыҡ итә, хәҙер ҡоралланыу буйынса рота командиры урынбаҫары. Фронттың иң көсөргәнешле участкаларының  береһе Краматорск йүнәлешендә хеҙмәт итә, Батырлыҡ ордены кавалеры, бер нисә хәрби наградаһы бар. Яугир  үҙенең батырлыҡтары тураһында һөйләргә  яратмай.

Бындай осрашыуҙарҙа һәр ваҡыт беҙҙең егеттәребеҙҙең сыҙамлығы хайран ҡалдыра. Улар бер ҡасан да зарланмай. Хатта проблемалар һәм һорауҙар тураһында һоашҡанда ла, эш, хеҙмәттәштәре, техника тураһында һөйләйҙәр.

Бында тылда  Айҙарға һәм уның подразделениеһына ярҙам итеү өсөн нимә эшләй алабыҙ?Шулар хаҡында һөйләштек.

Яугирҙарға ярҙам – беҙҙең Дөйөм Еңеүҙең нигеҙе!» – тип яҙған социаль селтәрҙә Ғафури районы башлығы Венер Вәхитов.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика