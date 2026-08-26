Ялған косметолог ҡыҙҙарҙың йөҙөн боҙған

Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты ҡурҡыныс һәм хәүефле косметология хеҙмәттәре күрһәтеүҙә ғәйепләнеүсе шәхси эшҡыуарға ҡарата ҡуҙғатылған енәйәт эшен тикшереүҙе тамамланы. Был турала ведомствола хәбәр иттеләр.
Тикшереү билдәләүенсә, 2021 йылдың ноябрендә ғәйепләнеүсе ҡатын, медицина эшмәкәрлеге алып барыу өсөн бер ниндәй ҙә махсус лицензияһы булмауына ҡарамаҫтан, Өфөлә йәшәүсе ҡыҙға йөҙөн тарттырыу (подтяжка лица) процедураһын яһаған. Бының өсөн ул теркәү үтмәгән медицина ҡорамалдарын ҡулланған, был иһә клиенттың йөҙөндәге йомшаҡ туҡымаларҙың деформацияланыуына алып килгән. Бынан һуң да ғәйепләнеүсе, ҡаршы күрһәтмәләр булыуына ҡарамаҫтан, зыян күреүсегә махсус препарат менән инъекция процедураһын үткәргән.
Суд-медицина экспертизаһы һығымтаһына ярашлы, ҡыҙҙың алған йәрәхәттәре һәм бит деформацияһы мәңгелеккә ҡаласаҡ һәм һаулыҡҡа ауыр зыян килтереү тип баһалана.