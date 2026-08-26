+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 11:05

Ялған косметолог ҡыҙҙарҙың йөҙөн боҙған

Башҡортостанда йәшәүсе ҡыҙҙар косметолог ҡорбанына әйләнгән. Ул уларҙы үҙенең кабинетында ғәрипләгән.

Ялған косметолог ҡыҙҙарҙың йөҙөн боҙғанЯлған косметолог ҡыҙҙарҙың йөҙөн боҙған
Ялған косметолог ҡыҙҙарҙың йөҙөн боҙған

Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты ҡурҡыныс һәм хәүефле косметология хеҙмәттәре күрһәтеүҙә ғәйепләнеүсе шәхси эшҡыуарға ҡарата ҡуҙғатылған енәйәт эшен тикшереүҙе тамамланы. Был турала ведомствола хәбәр иттеләр.

Тикшереү билдәләүенсә, 2021 йылдың ноябрендә ғәйепләнеүсе ҡатын, медицина эшмәкәрлеге алып барыу өсөн бер ниндәй ҙә махсус лицензияһы булмауына ҡарамаҫтан, Өфөлә йәшәүсе ҡыҙға йөҙөн тарттырыу (подтяжка лица) процедураһын яһаған. Бының өсөн ул теркәү үтмәгән медицина ҡорамалдарын ҡулланған, был иһә клиенттың йөҙөндәге йомшаҡ туҡымаларҙың деформацияланыуына алып килгән. Бынан һуң да ғәйепләнеүсе, ҡаршы күрһәтмәләр булыуына ҡарамаҫтан, зыян күреүсегә махсус препарат менән инъекция процедураһын үткәргән.

Суд-медицина экспертизаһы һығымтаһына ярашлы, ҡыҙҙың алған йәрәхәттәре һәм бит деформацияһы мәңгелеккә ҡаласаҡ һәм һаулыҡҡа ауыр зыян килтереү тип баһалана.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика