Яһалма зиһен: һүҙҙән — ғәмәлгә

Рәсәй Президенты ҡушыуы буйынса, 2026 йылдың майында ойошторолған Совет республика өсөн яһалма зиһенде үҫтереү буйынса даими эш майҙансығына әүерелергә тейеш. Уның составына дәүләт органдары, муниципалитеттар, фән, бизнес һәм IT өлкәһе вәкилдәре ингән.
Ултырышта яһалма зиһенде дәүләт идаралығында һәм халыҡ менән эшләүҙә ҡулланыуға айырым иғтибар бирелде. Мәҫәлән, «Дело» электрон документ әйләнеше системаһына ЯЗ-модулен индереү планлаштырыла. Ул документтарҙы таныу, теркәү һәм бүлеү кеүек эштәрҙе автоматлаштырырға ярҙам итәсәк.
Халыҡ өсөн дә яңы мөмкинлектәр ҡарала. Башҡортостан Башлығының Ситуация үҙәгендә ЯЗ нигеҙендә контакт-үҙәген булдырыу буйынса пилот проекты әҙерләнә. Цифрлы ярҙамсы типик мөрәжәғәттәрҙе тәүлек әйләнәһенә ҡабул итә аласаҡ, ә ҡатмарлы мәсьәләләрҙе операторҙар хәл итәсәк.
Коммуналь хужалыҡта ла ЯЗ мөмкинлектәрен файҙаланыу планлаштырыла. Белореттың йылылыҡ селтәрҙәренең цифрлы игеҙәген булдырыу — шундай проекттарҙың береһе. Ул селтәрҙәрҙең торошон күҙәтергә, авария хәүефен алдан асыҡларға һәм ремонт эштәрен планлаштырырға ярҙам итергә тейеш.
Республиканың үҙенең IT-тармағын үҫтереүгә лә ҙур иғтибар бирелә. 2025 йыл һөҙөмтәләре буйынса Башҡортостанда 4642 IT-компания һәм шәхси эшҡыуар иҫәпләнә. Тармаҡта 21,8 мең кеше эшләй.
Яңы технологиялар өсөн кадрҙар ҙа әҙерләнә: 231 мәктәптә 7592 уҡыусы информатиканы тәрәнәйтеп өйрәнә, вуздарҙа һәм колледждарҙа IT белгестәр әҙерләнә.
Советтың тәүге ултырышы Башҡортостанда яһалма интеллектты үҫтереүҙең яңы этабын билдәләне. Төп маҡсат — заманса технологияларҙы үҙләштереү генә түгел, ә уларҙы дәүләт идаралығын камиллаштырыуҙа, иҡтисадты үҫтереүҙә һәм халыҡтың тормошон уңайлыраҡ итеүҙә файҙаланыу.
Яһалма зиһендең дәүләт учреждениелары, республика иҡтисады һәм халыҡтың йәшәү рәүешен күтәреүҙәге әһәмиәте тураһындағы фекерҙәре менән уртаҡлашыуын һорап, БР Йәмәғәт Палатаһы Аппараты етәксеһе Элина Ғатауллинаға мөрәжәғәт иттек.
— Бөгөн заманса технологиялар ул ябай компьютер программаһы ғына түгел, ә тормоштоң бөтә тармағында ла кеше өсөн ысын ярҙамсы. Белореттың йылылыҡ менән тәьмин итеү селтәренең һанлы игеҙәге быға асыҡ миҫал. Унда яһалма зиһендең етди аварияларға юл ҡуймаҫҡа ярҙам итеүен күрәбеҙ. Йәғни кешеләр үҙҙәрендә теге йәки был форс-мажор хәлдәрҙең эҙемтәләрен тоймаясаҡ. Яһалма зиһендең һәм IT-технологияларҙың төп бурысы тап шунда – заманса технологияларҙың халыҡҡа ярҙам итеүен тәьмин итеү. Беренсе сиратта ябай кешеләрҙең тормошон еңеләйтергә ярҙам итергә тигән маҡсат ҡуйыла.
Һис һүҙһеҙ, әле республиканың һанлы иҡтисады өсөн кадрҙар әҙерләү мәсьәләһе мөһим бурыстарҙың береһе булып тора. Әммә Башҡортостан белгестәр әҙерләү өлкәһендә лидерҙар иҫәбендә. Коллеждарҙа, вуздарҙа юғары квалификациялы белгестәр әҙерләнә, “Профессионалитет” федераль проекттың тәүге IT-кластеры эшләй. Ошо төп нигеҙ ысынлап та кадрҙар әҙерләргә ярҙам итә, ә кадрҙар иҡтисадтың һәр тармағы өсөн программалар төҙөй алырлыҡ кешеләр әҙерләйәсәк.
Фото:"Башинформ".