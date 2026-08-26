+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 06:40

«Йөрәге туҡтағайны...»

Ике йәшлек сабый һыуға батып үлде тигәндә  ир егет уны ҡотҡарған!

«Йөрәге туҡтағайны...»«Йөрәге туҡтағайны...»
«Йөрәге туҡтағайны...»

Йәйге көн бер ғаилә өсөн ҡот осҡос фажиғәгә әйләнә яҙған: 2 йәш тә 10 айлыҡ сабый бер нисә секунд эсендә урам буйлап туры йылғаға ҡарай йүгергән һәм һыуға төшөп киткән. Был ваҡытта ата-әсәһе иғтибарын бер аҙға ғына ситкә йүнәлткән булған.

Улының ихатала юҡлығын аңлағас, ҡурҡыуға ҡалған әсә баланы эҙләй башлай. Күрше ҡатын һыуға таба барыусы малайҙы күреүен әйтә. Йылға буйына йүгереп килеп еткәс, әсә ысын ҡот осҡос хәлгә юлыға: уның балаһы һыуға батып барған була. Ул шунда ук улы артынан һыуға һикерә. Ошо ваҡытта уға ярҙамға Ҡалтасы ауылында йәшәүсе, өс ул тәрбиәләүсе ата Александр Зайгин килеп етә.

Александр Сергеевич бер секунд та уйламай һыуға ырғый. Ни эшләргә белмәгән әсә, хәлде баһалап, баланы күршеһенең ҡаты һәм ышаныслы ҡулдарына тапшыра.

Александр профессиональ ҡотҡарыусы кеүек эш итә. Ул һыуҙа уҡ баланы йөҙө менән түбән ҡаратып әйләндерә һәм тын юлдарын һыуҙан арындырыу өсөн арҡаһына ҡаға башлай.

Яр буйына сыҡҡас та Александр ашығыс реанимация сараларын күрә: яһалма тын алдыра һәм йөрәгенә массаж яһай. Яҡынса бер минуттан һуң малай үҙ аллы тын ала башлай.

Александр үҙе был ҡылығын батырлыҡҡа һанамай, минең урында һәр кем шулай эшләр ине, тип яуап бирә. Иң мөһиме — баланы ҡотҡарып ҡала алғандар, һәм хәҙер уның ғүмеренә бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс янамай.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика