«Йөрәге туҡтағайны...»

Йәйге көн бер ғаилә өсөн ҡот осҡос фажиғәгә әйләнә яҙған: 2 йәш тә 10 айлыҡ сабый бер нисә секунд эсендә урам буйлап туры йылғаға ҡарай йүгергән һәм һыуға төшөп киткән. Был ваҡытта ата-әсәһе иғтибарын бер аҙға ғына ситкә йүнәлткән булған.
Улының ихатала юҡлығын аңлағас, ҡурҡыуға ҡалған әсә баланы эҙләй башлай. Күрше ҡатын һыуға таба барыусы малайҙы күреүен әйтә. Йылға буйына йүгереп килеп еткәс, әсә ысын ҡот осҡос хәлгә юлыға: уның балаһы һыуға батып барған була. Ул шунда ук улы артынан һыуға һикерә. Ошо ваҡытта уға ярҙамға Ҡалтасы ауылында йәшәүсе, өс ул тәрбиәләүсе ата Александр Зайгин килеп етә.
Александр Сергеевич бер секунд та уйламай һыуға ырғый. Ни эшләргә белмәгән әсә, хәлде баһалап, баланы күршеһенең ҡаты һәм ышаныслы ҡулдарына тапшыра.
Александр профессиональ ҡотҡарыусы кеүек эш итә. Ул һыуҙа уҡ баланы йөҙө менән түбән ҡаратып әйләндерә һәм тын юлдарын һыуҙан арындырыу өсөн арҡаһына ҡаға башлай.
Яр буйына сыҡҡас та Александр ашығыс реанимация сараларын күрә: яһалма тын алдыра һәм йөрәгенә массаж яһай. Яҡынса бер минуттан һуң малай үҙ аллы тын ала башлай.
Александр үҙе был ҡылығын батырлыҡҡа һанамай, минең урында һәр кем шулай эшләр ине, тип яуап бирә. Иң мөһиме — баланы ҡотҡарып ҡала алғандар, һәм хәҙер уның ғүмеренә бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс янамай.