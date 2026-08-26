Йәмәғәт палатаһының диалог майҙансығы

Осрашыуҙа ҡатнашыусылар Ҡырмыҫҡалы районының Иҫке Ҡыйышҡы ауылы өлгөһөндә Урта Ҡарамалы ауылын (ул С.Т. Аксаковтың «Багров-ейәндең бала сағы» китабында тасуирланған) Аксаков туристик маршрутына индерергә тәҡдим итте. Был, шул иҫәптән, урындағы фермер продукцияһын алға этәрергә ярҙам итәсәк.
«Беҙҙең өсөн йәмәғәт башланғыстарын хуплау мөһим. Республика өсөн үҙ ауылының тарихын бөртөкләп йыйыусы һәм халҡының телен һаҡлаусы кешеләр ҡиммәтле», — тип билдәләне республика Йәмәғәт палатаһының инновацион үҫеш, эшҡыуарлыҡ һәм тирә-яҡ мөхитте һаҡлау буйынса комиссия ағзаһы Олеся Шеметова.
Осрашыуҙан һуң Олеся Шеметова ике магазинда йәмәғәт тикшереүе үткәрҙе. Унда «ШАВАТ» ауыл хужалығы ҡулланыусылар кооперативы продукцияһы, Йәрмәкәй икмәге, ҡымыҙ һәм көнбағыш майы һатылыуы асыҡланды. Ә «Чишминское» бренды аҫтындағы көнбағыш майы Йәрмәкәй районы баҫыуҙарында үҫтерелгән көнбағыштан етештерелә. Олеся Шеметова этикеткаларҙа сеймалдың сығанағын — Йәрмәкәй районын күрһәтергә тәҡдим итте, әле унда «Башҡортостан Республикаһы сеймалынан етештерелгән» тип яҙылған.
Төбәктә урындағы продукцияның булыуын мониторинглау 15 октябргә тиклем дауам итәсәк. Һөҙөмтәләр тейешле дәүләт органдары өсөн тәҡдимдәр рәүешендә рәсмиләштереләсәк.
Фото: Аделина Ғәлиева.