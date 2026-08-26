Уңыштар теләйбеҙ Сыңғыҙға!

- Һеҙҙең менән бер тарих менән уртаҡлашҡым килә, - тип яҙа министр. - Ул шуны иҫбатлай: ысын мөғжизәләр табиптарҙың юғары профессионализмы менән йәшәүгә булған ныҡлы ихтыяр көсө ҡушылған ерҙә тыуа. Республика балалар клиник дауаханаһының (РДКБ) реабилитация белгестәренең бер йыллыҡ тырыш хеҙмәте 16 йәшлек үҫмергә ҡурҡыныс авариянан һуң аяҡҡа баҫырға ярҙам итте.
Теүәл бер йыл элек ҡурҡыныс юл-транспорт ваҡиғаһы булды — еңел автомобиль менән «Камаз» бәрелеште. Пассажир ултырғысында булған йәш егет Сынғыҙ бөтә бәрелеште үҙенә ала. Ул Баймаҡ үҙәк район дауаханаһына бик ауыр хәлдә килтерелә: баш мейеһенең ауыр йәрәхәттәре, баш һөйәгенең, яңаҡтың һәм бот һөйәктәренең күп һанлы һынған урындары, массив ҡан һауыуҙар, травматик шок.
Малайҙың ғүмере өсөн тәүге көрәште Баймаҡ үҙәк район дауаханаһы табиптары РДКБ травматологтары менән берлектә башланы. Улар бик ҡатмарлы операциялар үткәреп, аяҡ-ҡулдарҙың структураһын һаҡлап ҡала алды. Пациентты балалар санитар авиацияһы линияһы буйынса Өфөгә хәүефһеҙ эвакуацияларға мөмкинлек бирҙе.
Организмдың йәшәү өсөн мөһим функциялары тотороҡланғас та, ғәҙәти тормошҡа ҡайтыу өсөн оҙайлы һәм тырыш көрәш башланды. Сынғыҙ РДКБ-ның 1-се һанлы балалар медицина реабилитацияһы бүлексәһенә (ул «Салют» заманса реабилитация комплексы базаһында эшләй) ауыр хәлдә, түшәктә ятҡан килеш эләкте. Әммә беҙҙең табиптар уның реабилитация потенциалының юғары булыуын шунда уҡ билдәләне.
Белгестәрҙең мультидисциплинар командаһы алдына амбициялы оҙайлы маҡсат ҡуйҙы — баланы үҙ аллы йөрөүгә ҡайтарыу.
Интенсив күнегеүҙәрҙең ике курсынан һуң, барыһы ла ышанған һәм оҙаҡ барған мөғжизә тормошҡа ашты. Сынғыҙҙың әсәһе тулҡынландырғыс тарих менән уртаҡлашты: өйҙә булғанда, улы бер мәл йөрөткөстәрһеҙ тороп, урамға сығырға ҡарар итә һәм үҙенә лә, тирә-яҡтағыларға ла ныҡлы итеп: «Мин барыһын да булдырасаҡмын. Мин көслө. Минең барыһы ла килеп сығасаҡ!» — ти. Һәм ул атлап китә! Бөгөн үҫмер тулыһынса үҙ аллы хәрәкәт итә.
Сынғыҙҙы алда һөйәк етешһеҙлектәрен төҙәтеү буйынса тағы бер нисә реконструктив операция көтә. Әммә беҙҙең реабилитологтарҙың тырышлығы арҡаһында, бөгөн уның организмы был һынауҙарға физик яҡтан тулыһынса әҙер. Сынғыҙ үҙе хәҙер һәр кемгә мөһим саҡырыу менән мөрәжәғәт итә: «Юлдарҙа һаҡ булығыҙ! Тиҙлекте арттырмағыҙ һәм хәрәкәтте мотлаҡ күҙәтегеҙ».
Бөтә табиптар командаһына профессионализмдары, оҫталыҡтары һәм ныҡлыҡтары өсөн ҙур рәхмәтемде белдерәм. Ә Сынғыҙға һәм уның ғаиләһенә көс-ҡеүәт, тиҙерәк һауығыуын теләйбеҙ! Һинең бөтә хәлеңдән килә!
Фото һәм видео: https://web.max.ru/-77517873329585