+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 14:26

РФ Ауыл хужалығы министры эш сәфәре менән Башҡортостанға килде

26 августа РФ Ауыл хужалығы министры Оксана Лут Һәм Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Өфөлә студенттар кампусында булды.

РФ Ауыл хужалығы министры эш сәфәре менән Башҡортостанға килдеРФ Ауыл хужалығы министры эш сәфәре менән Башҡортостанға килде
РФ Ауыл хужалығы министры эш сәфәре менән Башҡортостанға килде

"IQ-парк»та (кампустың беренсе сираты) 21 йүнәлеш буйынса 18 лаборатория һәм үҙәк, инновацион инфраструктура объекттары эшләй. Ҡунаҡтар Башҡорт аграр университетының "Агробиотехнологиялар" һәм «ИнноваБиоТех» лабораторияларының эше менән танышты. Шулай уҡ министрға һәм республика Башлығына кампустың икенсе сиратын төҙөү барышын күрһәттеләр (2027 йылдың декабрендә тамамлана): 7 башня (иң бейек башня — 100 м), 4000-дән ашыу студент һәм ғалим өсөн торлаҡ, мәғариф, спорт һәм йәмәғәт киңлектәре. Проект «Йәштәр һәм балалар»милли проекты сиктәрендә тормошҡа ашырыла.

Фото: Олег Яровиков, Башинформ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика