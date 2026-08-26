Көнбағыш баҫыуында бер юлы 7 айыу!

Октябрьский ҡалаһы фотографына көнбағыш баҫыуында бер кистә бер юлы ете айыуҙы күрергә насип булған! Эльдар Дәүләтгәрәев «Башҡортостан» милли паркында үҙенсәлекле «ҡырғый» фотосессия үткәргән.
Милли парк дирекцияһынан хәбәр итеүҙәренсә, фотограф алты көн эсендә барлығы 24 айыу осратҡан. Уларҙың ҡайһы берҙәре ике, хатта өс тапҡыр күҙгә салынған.
«Уларҙы камераға төшөрөү техник яҡтан да еңел булманы. Йәнлектәр урман ҡараңғылығынан төнгә ҡарай, яҡтылыҡ етмәгән ваҡытта ғана сыға ине. Әммә сабырлыҡ үҙ һөҙөмтәһен бирҙе — көнбағыш бҫыуында бер кистә бер юлы ете айыуҙы күрергә насып булды. Һуңғараҡ фотограф төп айыу һуҡмаҡтарының береһен табып, унда өҫтәмә камера урынлаштырҙы. Алдағы көндәрҙә лә осрашыуҙар дауам итте: кискеһен тағы ла ете айыу килде, ә береһе көтмәгәндә бөтөнләй яҡын — ни бары 20 метр алыҫлыҡта ғына пәйҙә булды», — тип һөйләнеләр «Башҡортостан» милли паркында.