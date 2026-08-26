+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 06:10

Көнбағыш баҫыуында бер юлы 7 айыу!

Фотограф йыртҡыстарға тап булған!

Көнбағыш баҫыуында бер юлы 7 айыу!Көнбағыш баҫыуында бер юлы 7 айыу!
Көнбағыш баҫыуында бер юлы 7 айыу!

Октябрьский ҡалаһы фотографына көнбағыш баҫыуында бер кистә бер юлы ете айыуҙы күрергә насип булған! Эльдар Дәүләтгәрәев «Башҡортостан» милли паркында үҙенсәлекле «ҡырғый» фотосессия үткәргән.

Милли парк дирекцияһынан хәбәр итеүҙәренсә, фотограф алты көн эсендә барлығы 24 айыу осратҡан. Уларҙың ҡайһы берҙәре ике, хатта өс тапҡыр күҙгә салынған.

«Уларҙы камераға төшөрөү техник яҡтан да еңел булманы. Йәнлектәр урман ҡараңғылығынан төнгә ҡарай, яҡтылыҡ етмәгән ваҡытта ғана сыға ине. Әммә сабырлыҡ үҙ һөҙөмтәһен бирҙе — көнбағыш бҫыуында бер кистә бер юлы ете айыуҙы күрергә насып булды. Һуңғараҡ фотограф төп айыу һуҡмаҡтарының береһен табып, унда өҫтәмә камера урынлаштырҙы. Алдағы көндәрҙә лә осрашыуҙар дауам итте: кискеһен тағы ла ете айыу килде, ә береһе көтмәгәндә бөтөнләй яҡын — ни бары 20 метр алыҫлыҡта ғына пәйҙә булды», — тип һөйләнеләр «Башҡортостан» милли паркында.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика