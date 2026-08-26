«Өфө — Хургада» рейсында ғәҙәттән тыш хәл

22 августҡа ҡараған төндә Өфө — Хургада рейсында осоусы пассажирҙарҙың береһенең хәле ҡапыл насарайған: ҡатын-ҡыҙ аңын юғалтҡан, уның ҡан баҫымы ҡырҡа төшкән. Экипаж ашығыс рәүештә пассажирҙарға ярҙам һорап мөрәжәғәт иткән. Ошо ваҡытта самолетта Мәсәғүт дауаханыһының табип-анестезиолог-реаниматологы Ильгиз Мостафин да булған.
Табип ҡатын-ҡыҙҙың хәлен тиҙ арала баһалап, кәрәкле медицина ярҙамы күрһәткән һәм осош ваҡытында уҡ уның һаулығын тотороҡландыра алған. Медиктың үҙ ваҡытында яһалған профессиональ эшмәкәрлеге арҡаһында самолетты башҡа аэропортҡа ашығыс ултыртыу ихтыяжы ҡалмаған.
Осош штат режимында дауам иткән, ауырыу ҡатын табип күҙәтеүе аҫтында булған һәм һауа карабы Хургада ҡалаһына уңышлы барып еткән.
Ҡыҙыҡлы факт: был Ильгиз Мостафиндың күктәге беренсе батырлығы түгел. Ул быға тиклем дә самолет бортында пассажирға ашығыс медицина ярҙамы күрһәтеп, уны ҡотҡарып ҡалған булған.