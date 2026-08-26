+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 10:49

«Өфө — Хургада» рейсында ғәҙәттән тыш хәл

Урта йәштәрҙәге ҡатын-ҡыҙ ҙур бейеклектә ҡапыл аңын юғалтҡан. Бәхеткә күрә, бортта табип булған һәм уны үлемдән йолоп алған.

«Өфө — Хургада» рейсында ғәҙәттән тыш хәл«Өфө — Хургада» рейсында ғәҙәттән тыш хәл
«Өфө — Хургада» рейсында ғәҙәттән тыш хәл

22 августҡа ҡараған төндә Өфө — Хургада рейсында осоусы пассажирҙарҙың береһенең хәле ҡапыл насарайған: ҡатын-ҡыҙ аңын юғалтҡан, уның ҡан баҫымы ҡырҡа төшкән. Экипаж ашығыс рәүештә пассажирҙарға ярҙам һорап мөрәжәғәт иткән. Ошо ваҡытта самолетта Мәсәғүт дауаханыһының табип-анестезиолог-реаниматологы Ильгиз Мостафин да булған.

Табип ҡатын-ҡыҙҙың хәлен тиҙ арала баһалап, кәрәкле медицина ярҙамы күрһәткән һәм осош ваҡытында уҡ уның һаулығын тотороҡландыра алған. Медиктың үҙ ваҡытында яһалған профессиональ эшмәкәрлеге арҡаһында самолетты башҡа аэропортҡа ашығыс ултыртыу ихтыяжы ҡалмаған.

Осош штат режимында дауам иткән, ауырыу ҡатын табип күҙәтеүе аҫтында булған һәм һауа карабы Хургада ҡалаһына уңышлы барып еткән.

Ҡыҙыҡлы факт: был Ильгиз Мостафиндың күктәге беренсе батырлығы түгел. Ул быға тиклем дә самолет бортында пассажирға ашығыс медицина ярҙамы күрһәтеп, уны ҡотҡарып ҡалған булған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика