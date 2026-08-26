+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 05:20

Батыр йөрәкле ҡыҙҙың фажиғәле үлеме бөтә республиканы һыҡтата…

Өфөлә ят баланы ҡотҡарам тип һыуға ташланған һәм шунда батып һәләк булған 25 йәшлек Викторияның кәүҙәһен бер айға яҡын эҙләгәндәр.

Батыр йөрәкле ҡыҙҙың фажиғәле үлеме бөтә республиканы һыҡтата…Батыр йөрәкле ҡыҙҙың фажиғәле үлеме бөтә республиканы һыҡтата…
Батыр йөрәкле ҡыҙҙың фажиғәле үлеме бөтә республиканы һыҡтата…

Фажиғәле хәл ағымдағы йылдың 21 июлендә була. Ошо көндәрҙә генә уның кәүҙәһен Һупайлы биҫтәһе тәңгәлендә, йылға уртаһында күреп ҡалғандар. Егерменсе августа иһә ҡыҙҙың әсәһе ҡайғылы хәбәрҙе раҫлап, таныу процедураһын үткән.

Шаһиттарҙың һөйләүенсә, Виктория ул көндө яр буйына ял итергә килә. Уның эргәһендә бәләкәй балалы бер ғаилә лә була. Ҡапыл ҡыҙсыҡ һыуға һикерә һәм бата башлай. Быны күреп ҡалған Виктория, балаға ярҙамға ташлана. Әммә йылғаның көслө ағымы ҡыҙҙың үҙен һыу аҫтына һөйрәп алып китә. Сабыйҙы ир ҡотҡарып өлгөрә, ә бына ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәш ҡыҙ сыға алмай, һыу төбөнә китә...

Таныштары Викторияны бик талантлы, ярҙамсыл һәм яҡты күңелле кеше итеп иҫкә ала. Ул художество-сәнәғәт колледжын уңышлы тамамлап, картиналар, шиғырҙар яҙған, авторлыҡ биҙәүестәре эшләгән һәм стеналарҙы биҙәү менән шөғөлләнгән. Бынан тыш, һәләтле ҡыҙ “Минең донъям” мөмкинлектәре сикләнгән балалар үҙәгендә эшләп, сабыйҙарға музыка һәм һүрәт төшөрөү дәрестәре биргән.

«Ул ысын фәрештә ине», — ти уның яҡын дуҫтары һәм был аяныслы юғалтыуға һаман да ышана алмайҙар. Батыр ҡыҙҙың туғандарының һәм яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, уларға түҙемлек һәм сабырлыҡ теләйбеҙ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика