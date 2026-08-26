Батыр йөрәкле ҡыҙҙың фажиғәле үлеме бөтә республиканы һыҡтата…

Фажиғәле хәл ағымдағы йылдың 21 июлендә була. Ошо көндәрҙә генә уның кәүҙәһен Һупайлы биҫтәһе тәңгәлендә, йылға уртаһында күреп ҡалғандар. Егерменсе августа иһә ҡыҙҙың әсәһе ҡайғылы хәбәрҙе раҫлап, таныу процедураһын үткән.
Шаһиттарҙың һөйләүенсә, Виктория ул көндө яр буйына ял итергә килә. Уның эргәһендә бәләкәй балалы бер ғаилә лә була. Ҡапыл ҡыҙсыҡ һыуға һикерә һәм бата башлай. Быны күреп ҡалған Виктория, балаға ярҙамға ташлана. Әммә йылғаның көслө ағымы ҡыҙҙың үҙен һыу аҫтына һөйрәп алып китә. Сабыйҙы ир ҡотҡарып өлгөрә, ә бына ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәш ҡыҙ сыға алмай, һыу төбөнә китә...
Таныштары Викторияны бик талантлы, ярҙамсыл һәм яҡты күңелле кеше итеп иҫкә ала. Ул художество-сәнәғәт колледжын уңышлы тамамлап, картиналар, шиғырҙар яҙған, авторлыҡ биҙәүестәре эшләгән һәм стеналарҙы биҙәү менән шөғөлләнгән. Бынан тыш, һәләтле ҡыҙ “Минең донъям” мөмкинлектәре сикләнгән балалар үҙәгендә эшләп, сабыйҙарға музыка һәм һүрәт төшөрөү дәрестәре биргән.
«Ул ысын фәрештә ине», — ти уның яҡын дуҫтары һәм был аяныслы юғалтыуға һаман да ышана алмайҙар. Батыр ҡыҙҙың туғандарының һәм яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, уларға түҙемлек һәм сабырлыҡ теләйбеҙ.