Алдынғыларға наградалар

26 августа Республика менән идара итеү үҙәгендә эш сәфәре менән Өфөгә килгән Рәсәйҙең ауыл хужалығы министры Оксана Лут һәм Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров агросәнәғәт комплексы системаһында күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте өсөн төбәктең ауыл хужалығы һәм аҙыҡ-түлек сәнәғәте хеҙмәткәрҙәренә дәүләт һәм ведомство наградаларын тапшырҙы.
- Оксана Николаевна - республикабыҙҙың дуҫы. Һәм мин һеҙгә шәхсән һәм ауыл хужалығы министрлығына һәр ваҡыт күрһәткән ярҙамығыҙ өсөн ҙур рәхмәт әйтергә теләйем, — тине Радий Хәбиров. - Бөгөн беҙ агрокомплекс хеҙмәтсәндәренә, аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген тәьмин итеүселәргә, ауылды республикабыҙҙың, мәҙәниәтебеҙҙең һәм әхлағыбыҙҙың терәге итеп һаҡлаусыларға дәүләт наградалары тапшырабыҙ. Ауыр хеҙмәтегеҙ өсөн ихлас рәхмәтемде белдерәм. Ә республика артабан да ауылды үҫтереүгә — юлдар төҙөүгә һәм ремонтлауға, парктарҙы һәм скверҙарҙы төҙөкләндереүгә, социаль инфраструктураны нығытыуға ресурстар йүнәлтәсәк.
Фото: Азат Мөхәмәтйәнов | Башҡортостан Республикаһы Башлығының матбуғат хеҙмәте.