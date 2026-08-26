+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Августа , 14:38

Алдынғыларға наградалар

Оксана Лут Һәм Радий Хәбиров Башҡортостандың иң яҡшы аграрийҙарын бүләкләне.

Алдынғыларға наградаларАлдынғыларға наградалар
Алдынғыларға наградалар

26 августа Республика менән идара итеү үҙәгендә эш сәфәре менән Өфөгә килгән Рәсәйҙең ауыл хужалығы министры Оксана Лут һәм Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров агросәнәғәт комплексы системаһында күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте өсөн төбәктең ауыл хужалығы һәм аҙыҡ-түлек сәнәғәте хеҙмәткәрҙәренә дәүләт һәм ведомство наградаларын тапшырҙы.

- Оксана Николаевна - республикабыҙҙың дуҫы. Һәм мин һеҙгә шәхсән һәм ауыл хужалығы министрлығына һәр ваҡыт күрһәткән ярҙамығыҙ өсөн ҙур рәхмәт әйтергә теләйем, — тине Радий Хәбиров. - Бөгөн беҙ агрокомплекс хеҙмәтсәндәренә, аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген тәьмин итеүселәргә, ауылды республикабыҙҙың, мәҙәниәтебеҙҙең һәм әхлағыбыҙҙың терәге итеп һаҡлаусыларға дәүләт наградалары тапшырабыҙ. Ауыр хеҙмәтегеҙ өсөн ихлас рәхмәтемде белдерәм. Ә республика артабан да ауылды үҫтереүгә — юлдар төҙөүгә һәм ремонтлауға, парктарҙы һәм скверҙарҙы төҙөкләндереүгә, социаль инфраструктураны нығытыуға ресурстар йүнәлтәсәк.

Фото: Азат Мөхәмәтйәнов | Башҡортостан Республикаһы Башлығының матбуғат хеҙмәте.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика