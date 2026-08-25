+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Августа , 10:55

Сәхрәләрҙә моң һуҙған ағайҙы таныйһығыҙмы?

Тәбиғәт ҡосағында, гүзәл сәхрәләрҙә йөрәк түренән сыҡҡан моңло йыр һуҙыусы был ағайҙы таныусылар бармы арағыҙҙа?

Башҡорттоң моңо нәҡ ошондай ҡырҙарҙа, асыҡ һауала бөтөнләй башҡаса яңғырай бит ул, уның тылсымы ла ошонда! Йырсы ағайҙы таныһағыҙ, коментарийҙарҙа яҙығыҙ, исемен бергәләп асыҡлайыҡ 👇

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика