Мотлаҡ күтәрелербеҙ!

Рәсәйҙең хәүефһеҙлегенә янаған хәүеф тыуғанда, Башҡортостан ирҙәре һәр ваҡыт илде яҡлап сыға. 1812 йылда ла шулай булды — 15 йәштән алып ир-егеттәрҙең бөтәһе лә тиерлек атҡа атланды. 1941 йылда ла шулай булды. Бөгөн дә шулай дауам итә.
Рәсәй Федерацияһы Дәүләт Думаһы депутаты, Башҡортостан Республикаһында атайҙарҙың ролен арттырыу буйынса «Башҡортостан Республикаһы Ирҙәр советы» РОО рәйесе Зариф Байғусҡаров социаль селтәрҙәрендә ошолай яҙа: «МХО зонаһына Ватандың хәүефһеҙлеген һаҡларға ирекле рәүештә киткән күп кенә егеттәрҙе шәхсән беләм. Улар барыһы ла — патриоттар, донъяла фашизмды еңгән ата-бабаларҙың ысын вариҫтары. Уларҙың береһе — билдәле журналист, «Юлдаш» радиоһы алып барыусыһы Бәйтулла Фәткуллин. Яңыраҡ Бәйтулланың хәүефле зонанан яралы яугирҙы һөйрәп сығарғанда, етди яраланыуын белдем».
Бәйтулла Шәрифулла улы МХО зонаһына 2023 йылдың декабрендә үҙ ирке менән китте. 2026 йылдың 21 июлендә яу яланынан, һуғыш зонаһынан яраланған яугирҙы эвакуациялай. Ҡайтып барғанда йәшенергә форсат бирер урманға тиклем ни бары 15 метр ҡалған була. Шунда… шартлау! Пехотаға ҡаршы мина уның аяғын өҙә. Ләкин Бәйтулла бирешмәй. Ул носилкалар килтергәнсе иптәштәре иңбашына таянып, 1 километр һикереп бара. Егеттәр уны ут аҫтынан һөйрәп сығарғас, аяғын яҡшылап бәйләйҙәр, ботаҡтарҙан шина яһап, яу яланынан алып сығалар.
Хәҙер ул Мәскәүҙең 2-се һуғыш ветерандары госпиталендә реабилитация үтә. Табиптарға аяҡтың бер өлөшөн ампутацияларға тура килә. Бәйтулла дауалана, шунда: «Мин уңышлы», - ти. Улар ҡотҡарырға тейешле яралы иптәше иҫән ҡалды. Хәҙер улар бер ерҙә дауалана.
Зариф Закир улы Бәйтулла Шәрифулла улын госпиталдә күреп ҡайтты, етәкселеге һәм дауалаусы табиптары менән һөйләште. Бәйтулланың күңеле көр, һауығып бара, осрашыуға ихлас ҡыуана. Улар оҙаҡ һөйләшә. Бәйтулла уны белгән барыһына ла сәләм әйтә һәм хыялы менән уртаҡлаша - һауыҡҡандан һуң, тыуған Белорет районындағы Ҡыҙылташ тауына күтәрелергә.
«Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, аяҡһыҙ килеш Ҡыҙылташҡа менә алырмынмы?» - тип һорай.
«Әлбиттә, хыялыңды бергә тормошҡа ашырырбыҙ — киләһе йылда ғаиләләребеҙ менән һинең тауыңды яулаясаҡбыҙ. Мотлаҡ күтәреләсәкбеҙ!» — тип яуап бирә Зариф Закир улы.
Бәйтулла Фәткуллин осрашыуҙан һуң тәьҫораттары менән уртаҡлашты:
«Минең менән бергә палатала ятҡан егеттәр шаҡ ҡатты: шундай ҙур кеше — Дәүләт Думаһы депутаты шундай ябай егет булып сыҡты. Һуңынан минән һорайҙар: «Ул гел дә шулай һаҡсыһыҙ йөрөймө?» Егеттәрҙең иҫе китте инде. Һәр береһе менән һөйләшеп, улар менән иҫтәлеккә фотоға төшөп. Зариф Закирович, ҙур рәхмәт. От души! Менербеҙ, Алла бирһә, ағай!»
Бәйтулла Шәрифулла улына һәм бөтә яралы егеттәргә тиҙерәк һауығыуҙы теләйбеҙ. Беҙҙең геройҙарҙы өйҙә көтәбеҙ!
https://vk.ru/wall326128171_85069
Фото: Юлия Исламова.