+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Августа , 12:43

Ижадҡа юлдар асыҡ!

Кисә хөкүмәттең оперативкаһында Республика Башлығы 2027 йылға Башҡортостанда кинематографты үҫтереүгә яҡынса 20 миллион һумға иҫәп тоторға ҡушты.

Ижадҡа юлдар асыҡ!Ижадҡа юлдар асыҡ!
Ижадҡа юлдар асыҡ!

«Был ижади процесты туҡтатмау өсөн мөһим. Шайморатов генералға арналған «Салауат тоҡомдары» исемле яңы тулы метражлы фильмды ла киң прокатҡа сығарырға кәрәк», – тине төбәк етәксеһе.

Фото: https://vk.ru/1bashfilm

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика