+31 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Августа , 02:30

Эҫе көндәр әле бөтмәгән

Бөгөн Башҡортостанда һауа температураһы +30° тиклем йылынасаҡ!

Эҫе көндәр әле бөтмәгәнЭҫе көндәр әле бөтмәгән
Эҫе көндәр әле бөтмәгән

Синоптиктар республикала 25 һәм 26 августа һауа торошоноң ниндәй булыуын хәбәр итте.

Бөгөн, 25 августа, төндә республиканың төньяҡ-көнбайыш райондарында бер аҙ ямғыр яуыуы көтөлә. Ел көньяҡтан, талғын. Һауа температураһы +11…+16° буласаҡ.

Көндөҙ урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, йәшен көтөлә. Ел көньяҡ-көнсығыштан, уртаса, урыны менән көслө булыуы ихтимал. Һауа температураһы +25…+30° тиклем күтәреләсәк. ☀️

Иртәгә, 26 августа, төндә урыны менән, ә көндөҙ республиканың күпселек өлөшөндә ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар һәм йәшен көтөлә. Көндөҙ ҡайһы бер райондарҙа ҡойма ямғыр һәм боҙ-борсаҡ яуыуы ихтимал.

Ел көньяҡтан көнбайышҡа үҙгәрәсәк, уртаса тиҙлектә, урыны менән көслө. Төндә һауа температураһы +11…+16°, көндөҙ +21…+26° буласаҡ.

 

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика