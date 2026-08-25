Эҫе көндәр әле бөтмәгән

Синоптиктар республикала 25 һәм 26 августа һауа торошоноң ниндәй булыуын хәбәр итте.
Бөгөн, 25 августа, төндә республиканың төньяҡ-көнбайыш райондарында бер аҙ ямғыр яуыуы көтөлә. Ел көньяҡтан, талғын. Һауа температураһы +11…+16° буласаҡ.
Көндөҙ урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, йәшен көтөлә. Ел көньяҡ-көнсығыштан, уртаса, урыны менән көслө булыуы ихтимал. Һауа температураһы +25…+30° тиклем күтәреләсәк. ☀️
Иртәгә, 26 августа, төндә урыны менән, ә көндөҙ республиканың күпселек өлөшөндә ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар һәм йәшен көтөлә. Көндөҙ ҡайһы бер райондарҙа ҡойма ямғыр һәм боҙ-борсаҡ яуыуы ихтимал.
Ел көньяҡтан көнбайышҡа үҙгәрәсәк, уртаса тиҙлектә, урыны менән көслө. Төндә һауа температураһы +11…+16°, көндөҙ +21…+26° буласаҡ.