«Башкирская домохозяйка»ны тағы ла үҙгәрештәр көтә

Социаль селтәрҙәрҙә «Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова алда торған операциялары тураһында һөйләне. Ул операциялар тураһында һөйләшергә һәм килешеүҙәр төҙөргә барыуын да әйтте.
– Әгәр анализдарым яҡшы булһа, яҡын арала күкрәктәремә импланттар ҡуйҙырып, маммопластика яһатам. Шулай уҡ ҡорһаҡ өлкәһендәге артыҡ тирене лә алдырырға йыйынам, – тип серҙәре менән уртаҡлашты Миләүшә Шәйхлисламова.
Ул шулай уҡ тағын бер интим операция яһатырға планлаштырыуын, әммә унан һуң билдәле бер ваҡыт дауамында ҡайһы бер сикләүҙәрҙең ғәмәлдә буласағын өҫтәне.
Элек ул ашҡаҙанын бәләкәсәйтеү буйынса операция яһатҡан ине. Был уға 53 килограммға ябығырға ярҙам иткән. Шулай уҡ блогер битен тарттырыу операцияһы ла яһатҡан.