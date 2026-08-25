+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Августа , 10:30

«Башкирская домохозяйка»ны тағы ла үҙгәрештәр көтә

Миләүшә был етди аҙымдан бер аҙ ҡурҡыуын да белдерә.

«Башкирская домохозяйка»ны тағы ла үҙгәрештәр көтә«Башкирская домохозяйка»ны тағы ла үҙгәрештәр көтә
«Башкирская домохозяйка»ны тағы ла үҙгәрештәр көтә

Социаль селтәрҙәрҙә «Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова алда торған операциялары тураһында һөйләне. Ул операциялар тураһында һөйләшергә һәм килешеүҙәр төҙөргә барыуын да әйтте.

– Әгәр анализдарым яҡшы булһа, яҡын арала күкрәктәремә импланттар ҡуйҙырып, маммопластика яһатам. Шулай уҡ ҡорһаҡ өлкәһендәге артыҡ тирене лә алдырырға йыйынам, – тип серҙәре менән уртаҡлашты Миләүшә Шәйхлисламова.

Ул шулай уҡ тағын бер интим операция яһатырға планлаштырыуын, әммә унан һуң билдәле бер ваҡыт дауамында ҡайһы бер сикләүҙәрҙең ғәмәлдә буласағын өҫтәне.

Элек ул ашҡаҙанын бәләкәсәйтеү буйынса операция яһатҡан ине. Был уға 53 килограммға ябығырға ярҙам иткән. Шулай уҡ блогер битен тарттырыу операцияһы ла яһатҡан.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика