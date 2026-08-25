+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Августа , 12:55

Бөтә ғаилә өсөн һабаҡ

Кисә Ишембай урамдарында йәштәр «Kill Stret» ойоштора. Адреналинға һәм иғтибарға ынтылыусы йәш мотоциклсылар ҡала буйлап ҡыуып йөрөп, халыҡта борсолоу тыуҙыра.

Бөтә ғаилә өсөн һабаҡБөтә ғаилә өсөн һабаҡ
Бөтә ғаилә өсөн һабаҡ

Уларға яуап итеп, Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре оператив рәүештә өҫтәмә экипаждар ҡуя, ике ҡатнашыусы заезд ваҡытында уҡ тотола. Әммә иң ҡыҙыҡлыһы һуңынан башлана. Бәлиғ булмағандарҙың ҡатнашыуы факты буйынса балаларға ғына түгел, уларҙың ата-әсәләренә лә административ материалдар төҙөлгән!

Бәлиғ булмаған үҫмерҙәргә ҡарата полиция хеҙмәткәрҙәре РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 12.7-се статьяһының 1-се өлөшө буйынса административ хоҡуҡ боҙоу тураһында протокол төҙөй, штраф - 5 меңдән 15 мең һумға тиклем. Ата—әсәләр РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 12.7 статьяһының 3-сө өлөшө буйынса административ яуаплылыҡҡа тарттырылған, идара итеү хоҡуғы булмаған кешегә транспортты тапшырған өсөн штраф 30 000 һум тәшкил итә. Был факт буйынса бәлиғ булмағандарҙың һәм уның законлы вәкилдәренең эшмәкәрлегенә юридик баһа биреү өсөн бәлиғ булмағандар эштәре буйынса комиссияға ебәреләсәк. Бөтә процессуаль материалдар рәсмиләштерелгән. Бындай хәлдәр һәр ваҡыт сигнал булып тора. Балаларығыҙ менән нимәнең ысынлап та мөһим, ә ҡыйыулыҡ менән ахмаҡлыҡ араһындағы сик ҡайҙа үтеүе хаҡында һөйләшегеҙ. Ҡайһы берҙә бер һөйләшеү ҙур проблемаларҙан һаҡлай ала.

Фото: https://web.max.ru/-70955893563411

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика