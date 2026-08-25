Бөтә ғаилә өсөн һабаҡ

Уларға яуап итеп, Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре оператив рәүештә өҫтәмә экипаждар ҡуя, ике ҡатнашыусы заезд ваҡытында уҡ тотола. Әммә иң ҡыҙыҡлыһы һуңынан башлана. Бәлиғ булмағандарҙың ҡатнашыуы факты буйынса балаларға ғына түгел, уларҙың ата-әсәләренә лә административ материалдар төҙөлгән!
Бәлиғ булмаған үҫмерҙәргә ҡарата полиция хеҙмәткәрҙәре РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 12.7-се статьяһының 1-се өлөшө буйынса административ хоҡуҡ боҙоу тураһында протокол төҙөй, штраф - 5 меңдән 15 мең һумға тиклем. Ата—әсәләр РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 12.7 статьяһының 3-сө өлөшө буйынса административ яуаплылыҡҡа тарттырылған, идара итеү хоҡуғы булмаған кешегә транспортты тапшырған өсөн штраф 30 000 һум тәшкил итә. Был факт буйынса бәлиғ булмағандарҙың һәм уның законлы вәкилдәренең эшмәкәрлегенә юридик баһа биреү өсөн бәлиғ булмағандар эштәре буйынса комиссияға ебәреләсәк. Бөтә процессуаль материалдар рәсмиләштерелгән. Бындай хәлдәр һәр ваҡыт сигнал булып тора. Балаларығыҙ менән нимәнең ысынлап та мөһим, ә ҡыйыулыҡ менән ахмаҡлыҡ араһындағы сик ҡайҙа үтеүе хаҡында һөйләшегеҙ. Ҡайһы берҙә бер һөйләшеү ҙур проблемаларҙан һаҡлай ала.
Фото: https://web.max.ru/-70955893563411