Танылған йырсы Рәмил Туйсин ярҙамға мохтаж!

"Ҡәҙерле дуҫтар, милләттәштәр! Минең яҡын дуҫым, курсташым, коллегам - барыбыҙҙың да яратҡан йырсыбыҙ, билдәле музыкант- мультиинструменталист, танылған халыҡ ҡурайсыһы, фольклорсы, композитор, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Рәмил Туйсин бөгөн беҙҙең ярҙамға мохтаж. Белеүегеҙсә, Рәмил Парижович инсульт һәм бер нисә ҡатмарлы операция кисерҙе. Диагнозы - һул яҡлы гемепорез, һул аяҡ-ҡулдарҙың өлөшләтә параличы. Реабилитацияның маҡсаты - хәрәкәт функцияларын тергеҙеү, ҡабаттан инсультты иҫкәртеү. Табиптар, ғаиләһенең тырышлығы менән уның хәле бөгөнгө көндә тотороҡло, әммә оҙайлы һәм етди реабилитация үтеү талап ителә.
Рәмил Туйсин - үҙенсәлекле, ҡабатланмаҫ тауыш тембры менән халыҡ артисы ғына түгел, ул беҙҙең яҡтың үҙенсәлекле музыкаль мәҙәниәтен йыйған, өйрәнгән һәм халыҡҡа кире ҡайтарған энтузиаст.
Хәҙер Рәмил Париж улына тулы тормошҡа аяҡ баҫыу һәм ижады менән беҙҙе шатландырыу өсөн ярҙамыбыҙ кәрәк. Ҡәҙерле дуҫтар! Талантлы уҙаманға яҡшы махсус клиникаларҙа, ваҡытты кисектермәйенсә, бер нисә курс сифатлы реабилитация талап ителә. Әлеге мәлдә ниндәй булһа ла ярҙам бик тә мөһим, мәлендә хәстәрлек күреп ҡалырға кәрәк! Яратҡан йырсыбыҙға бергәләп аяҡҡа баҫырға ярҙам итәйек! Финанс ярҙамы өсөн Рәмил Туйсиндың ҡатынының телефоны номерын яҙабыҙ +79279676861, Нурия Нуримановна, Сбербанк.
Алдан уҡ был мәсьәләгә битараф булмаған ватандаштарыбыҙға рәхмәт белдерәбеҙ! Аллаһы Тәғәлә һеҙҙе үҙенең фатихаһы менән бүләкләһен!" - тип яҙған социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Ильяс Сафин.