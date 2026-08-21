Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана

Майҙаны 22 мең квадрат метрҙан ашыу тәшкил итәсәк объектты төҙөүгә старт былтыр бирелде. «Йәштәр һәм балалар» милли проекты буйынса барлыҡҡа киләсәк уҡыу йортоноң Башҡортостандың дөйөм белем биреү системаһы флагманына әүереләсәгенә өмөт ҙур.
Төҙөлөшкә 3,7 миллиард һум аҡса бүленгән, шуның 2,3 миллиард һумы — федераль бюджеттан.
Төҙөлөштө 2027 йылдың декабрендә тамамлау күҙаллана. Шуны ла билдәләп үтәйек: учреждениеға балаларҙы «РМЛИ-ға юл» махсус олимпиадаһы һөҙөмтәләре буйынса һайлап алыу күҙаллана. Олимпиада ағымдағы йылдың сентябрь-октябрендә башлана.
Радий Хәбиров кисә унда күсмә кәңәшмә лә уҙғарҙы.
Яңы уҡыу учреждениеһы билдәле яҡташыбыҙ, совет ғалимы, тәүге ЭВМ-дарҙы уйлап табыусы Бәшир Рәмиевтың исемен йөрөтәсәк.
Фото: БР Башлығы сайтынан.