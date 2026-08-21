+22 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 11:05

Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана

Өфөлә бик әһәмиәтле объект төҙөлә. Ошо көндәрҙә эш барышы менән Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров танышты.

Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башланаРеспублика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана
Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана

Майҙаны 22 мең квадрат метрҙан ашыу тәшкил итәсәк объектты төҙөүгә старт былтыр бирелде. «Йәштәр һәм балалар» милли проекты буйынса барлыҡҡа киләсәк уҡыу йортоноң Башҡортостандың дөйөм белем биреү системаһы флагманына әүереләсәгенә өмөт ҙур.

Төҙөлөшкә 3,7 миллиард һум аҡса бүленгән, шуның 2,3 миллиард һумы — федераль бюджеттан.

Төҙөлөштө 2027 йылдың декабрендә тамамлау күҙаллана. Шуны ла билдәләп үтәйек: учреждениеға балаларҙы «РМЛИ-ға юл» махсус олимпиадаһы һөҙөмтәләре буйынса һайлап алыу күҙаллана. Олимпиада ағымдағы йылдың сентябрь-октябрендә башлана.

Радий Хәбиров кисә унда күсмә кәңәшмә лә уҙғарҙы. 

Яңы уҡыу учреждениеһы билдәле яҡташыбыҙ, совет ғалимы, тәүге ЭВМ-дарҙы уйлап табыусы Бәшир Рәмиевтың исемен йөрөтәсәк.

Фото: БР Башлығы сайтынан.

Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана
Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана
Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана
Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана
Республика математика лицей-интернатына ҡабул итеү октябрҙә башлана
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика