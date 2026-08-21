Ҡот осҡос! Айыу ҡатынды палатҡанан сығарып өҙгөсләгән!

Быға ҡот осҡос фажиғә сәбәпсе булған: шишәмбенән шаршамбыға ҡарай төндә Артыбаш ҡасабаһы эргәһендә йыртҡыс Новосибирск өлкәһенән килгән турист ҡатынды йоҡлап ятҡан палаткаһынан һөйрәп сығарып, үлтергән.
Был хәлдән һуң Тәбиғәт министрлығы ашығыс рәүештә айыу аулауға өҫтәмә лицензиялар биргән. Төбәк хөкүмәтенең матбуғат хеҙмәте белдереүенсә, йыртҡыстар хатта ауылдарға инә башлаған. Халыҡтың именлеген һаҡлау өсөн уларҙы иҫәбен көйләү — хәҙер берҙән-бер ҡотолоу юлы.
⚠️ Беҙҙең республикала ла айыуҙарҙың ауыл тирәләй, йәки бөтөнләй ауыл буйлап йөрөүе күҙәтелә!Һаҡ булығыҙ!