+22 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 10:15

Ҡот осҡос! Айыу ҡатынды палатҡанан сығарып өҙгөсләгән!

Алтай Республикаһында кеше ашаусы йыртҡыстар ҡоторона. Турочак районында һунарсылар кеше ашаусы биш айыуҙы юҡ иткән.

Ҡот осҡос! Айыу ҡатынды палатҡанан сығарып өҙгөсләгән!Ҡот осҡос! Айыу ҡатынды палатҡанан сығарып өҙгөсләгән!
Ҡот осҡос! Айыу ҡатынды палатҡанан сығарып өҙгөсләгән!

Быға  ҡот осҡос фажиғә сәбәпсе булған: шишәмбенән шаршамбыға ҡарай төндә Артыбаш ҡасабаһы эргәһендә йыртҡыс Новосибирск өлкәһенән килгән турист ҡатынды йоҡлап ятҡан палаткаһынан һөйрәп сығарып, үлтергән.

Был хәлдән һуң Тәбиғәт министрлығы ашығыс рәүештә айыу аулауға өҫтәмә лицензиялар биргән. Төбәк хөкүмәтенең матбуғат хеҙмәте белдереүенсә, йыртҡыстар хатта ауылдарға инә башлаған. Халыҡтың именлеген һаҡлау өсөн уларҙы иҫәбен көйләү — хәҙер берҙән-бер ҡотолоу юлы.

⚠️ Беҙҙең республикала ла айыуҙарҙың ауыл тирәләй, йәки бөтөнләй ауыл буйлап йөрөүе күҙәтелә!Һаҡ булығыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика