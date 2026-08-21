Өфөлә БПЛА һөжүменән һуң дауаханаға тағы бер нисә кеше мөрәжәғәт иткән

Өфөлә БПЛА һөжүменән һуң тағы ике кеше медицина ярҙамы һорап мөрәжәғәт иткән. Был мәғлүмәтте Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министрлығында раҫланылар.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 19 августа баш ҡалабыҙҙа пилотһыҙ осоу аппараттарының террористик һөжүменә дусар булды. БПЛА-ларҙың береһе Затон микрорайонындағы торлаҡ йортҡа эләккән. Һөҙөмтәлә бер нисә ҡатлы йорттағы фатирҙар һәм ихатала торған автомобилдәр зыян күргән, Һиндостандан килгән 21 йәшлек студент йәрәхәтләнгән – уны дауаханаға алып киткәндәр.
Бынан тыш, һаулыҡ һаҡлау министрлығында билдәләүҙәренсә, көн дауамында медицина учреждениеларына тағы ике мөрәжәғәт булған. Килеүселәргә амбулатор ярҙам күрһәтелгән.