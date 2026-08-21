+22 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 09:55

Өфөлә БПЛА һөжүменән һуң дауаханаға тағы бер нисә кеше мөрәжәғәт иткән

Һаулыҡ һаҡлау министрлығынан ошо хаҡта хәбәр иттеләр.

Өфөлә БПЛА һөжүменән һуң дауаханаға тағы бер нисә кеше мөрәжәғәт иткәнӨфөлә БПЛА һөжүменән һуң дауаханаға тағы бер нисә кеше мөрәжәғәт иткән
Өфөлә БПЛА һөжүменән һуң дауаханаға тағы бер нисә кеше мөрәжәғәт иткән

Өфөлә БПЛА һөжүменән һуң тағы ике кеше медицина ярҙамы һорап мөрәжәғәт иткән. Был мәғлүмәтте Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министрлығында раҫланылар.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 19 августа баш ҡалабыҙҙа пилотһыҙ осоу аппараттарының террористик һөжүменә дусар булды. БПЛА-ларҙың береһе Затон микрорайонындағы торлаҡ йортҡа эләккән. Һөҙөмтәлә бер нисә ҡатлы йорттағы фатирҙар һәм ихатала торған автомобилдәр зыян күргән, Һиндостандан килгән 21 йәшлек студент йәрәхәтләнгән – уны дауаханаға алып киткәндәр.

Бынан тыш, һаулыҡ һаҡлау министрлығында билдәләүҙәренсә, көн дауамында медицина учреждениеларына тағы ике мөрәжәғәт булған. Килеүселәргә амбулатор ярҙам күрһәтелгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика