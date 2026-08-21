+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 02:15

Эҫе, ҡойма ямғыр, боҙ-борсаҡ...

Синоптиктар ошо хаҡта хаҡында иҫкәртә.

Эҫе, ҡойма ямғыр, боҙ-борсаҡ...Эҫе, ҡойма ямғыр, боҙ-борсаҡ...
Эҫе, ҡойма ямғыр, боҙ-борсаҡ...

Башҡортостандың Гидрометеорология үҙәге 21 һәм 22 августағы һауа торошо фаразын баҫтырҙы.

Бөгөн, 21 августа, республикала урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, ҡайһы бер райондарҙа ҡойма ямғыр, йәшен көтөлә. Көндөҙ урыны менән боҙ-борсаҡ яуыуы ихтимал. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, йәшен ваҡытында елдең көсәйеп, көслө иҫеүе мөмкин.

🌡️ Төндә һауа температураһы +11…+16°, көндөҙ +22…+27° буласаҡ.

Иртәгә, 22 августа, төндә республиканың күпселек райондарында, көндөҙ урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуасаҡ, йәшен булыуы ихтимал. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, урыны менән көслө.

🌡️ Төндә +9…+14°, көндөҙ +20…+25°.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика