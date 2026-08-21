Эҫе, ҡойма ямғыр, боҙ-борсаҡ...

Башҡортостандың Гидрометеорология үҙәге 21 һәм 22 августағы һауа торошо фаразын баҫтырҙы.
Бөгөн, 21 августа, республикала урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар, ҡайһы бер райондарҙа ҡойма ямғыр, йәшен көтөлә. Көндөҙ урыны менән боҙ-борсаҡ яуыуы ихтимал. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, йәшен ваҡытында елдең көсәйеп, көслө иҫеүе мөмкин.
🌡️ Төндә һауа температураһы +11…+16°, көндөҙ +22…+27° буласаҡ.
Иртәгә, 22 августа, төндә республиканың күпселек райондарында, көндөҙ урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуасаҡ, йәшен булыуы ихтимал. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан талғын, урыны менән көслө.
🌡️ Төндә +9…+14°, көндөҙ +20…+25°.