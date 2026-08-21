«Беҙ еңеп ҡайтасаҡбыҙ»

Егет Ейәнсура районының Малиновка ауылында тыуған. Бала саҡтан футбол менән шөғөлләнә, ә 9-се кластан һуң Пенза өлкәһенә иретеп йәбештереүсе һөнәренә уҡый. Әммә спорт уның тормошон үҙгәртә. Каратэ, самбо, ҡул һуғышы, бокс, грэпплинг, ҡағиҙәһеҙ алыштар… Күп бәйгеләрҙә еңеүҙәр яулай.
Һуңынан Стратегик тәғәйенләнештәге ракета ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеү, һаҡ һәм разведка төркөмө, диверсияға ҡаршы көрәш бүлеге. Әммә спорттан бер генә көн дә айырылмай. Ә армиянан һуң сираттағы спорт турнирҙары ярыштарында ҡатнаша башлай. Хатта Ноябрьскиҙа ла ҡыҙыҡлы осраҡ була: бөтә дәғүәселәр ҙә төшөп ҡала, «Юнир»гә чемпион билбауын алышһыҙ тапшыралар. Башҡортостанда М. Шайморатов исемендәге батальон ойошторолғас, ул беренсе булып хәрби комиссариатҡа бара. Үҙ теләге менән фронтҡа китә, тәьмин итеү взводында хеҙмәт итә. Иретеп йәбештереүсе һөнәре бында бик кәрәгә. Ялһыҙ эшләй: техника ремонтлай, яғыулыҡ, аҙыҡ-түлек һәм боеприпастар ташый. Давыд Бродында контузия ала һәм тәненә күп һанлы ярсыҡтар эләгә. Тән яралары тиҙ уңалһала , йән яралары уңалмай. Иң ауыры – иптәшеңде юғалтыу икән. Дуҫы «Карандаш» уның күҙ алдында артиллерия атышы ваҡытында һәләк була.
Яугир Жуков, «Хәрби отличие өсөн», II дәрәжә «Хәрби батырлыҡ өсөн» һәм «МХО-ла ҡатнашыусы» миҙалдары менән бүләкләнгән. Уны өйҙә һөйөклө ҡатыны менән ҡыҙы көтә.
Фото: Башкирский батальон сайтынан.