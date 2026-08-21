+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 08:55

«Беҙ еңеп ҡайтасаҡбыҙ»

  Был һүҙҙәрҙе «Юнир» позывнойлы кесе сержант ҙур ышаныс менән әйтә.  

«Беҙ еңеп ҡайтасаҡбыҙ»«Беҙ еңеп ҡайтасаҡбыҙ»
«Беҙ еңеп ҡайтасаҡбыҙ»

 

Егет Ейәнсура  районының Малиновка ауылында тыуған. Бала саҡтан футбол менән шөғөлләнә, ә 9-се кластан һуң Пенза өлкәһенә иретеп йәбештереүсе һөнәренә уҡый. Әммә спорт уның тормошон үҙгәртә. Каратэ, самбо, ҡул һуғышы, бокс, грэпплинг, ҡағиҙәһеҙ алыштар… Күп бәйгеләрҙә еңеүҙәр яулай.

Һуңынан Стратегик тәғәйенләнештәге ракета ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеү, һаҡ һәм разведка төркөмө, диверсияға ҡаршы көрәш бүлеге. Әммә спорттан бер генә көн дә айырылмай. Ә армиянан һуң сираттағы спорт турнирҙары ярыштарында ҡатнаша башлай. Хатта Ноябрьскиҙа ла ҡыҙыҡлы осраҡ була: бөтә дәғүәселәр ҙә төшөп ҡала, «Юнир»гә  чемпион билбауын алышһыҙ тапшыралар. Башҡортостанда М. Шайморатов исемендәге батальон ойошторолғас, ул беренсе булып хәрби комиссариатҡа бара. Үҙ теләге менән фронтҡа китә, тәьмин итеү взводында хеҙмәт итә. Иретеп йәбештереүсе һөнәре бында бик кәрәгә. Ялһыҙ эшләй: техника ремонтлай, яғыулыҡ, аҙыҡ-түлек һәм боеприпастар ташый. Давыд Бродында контузия ала һәм тәненә күп һанлы ярсыҡтар эләгә.  Тән яралары тиҙ уңалһала , йән яралары уңалмай. Иң ауыры – иптәшеңде юғалтыу икән. Дуҫы «Карандаш» уның күҙ алдында артиллерия атышы ваҡытында һәләк була.

Яугир Жуков, «Хәрби отличие өсөн», II дәрәжә «Хәрби  батырлыҡ өсөн» һәм «МХО-ла ҡатнашыусы» миҙалдары менән бүләкләнгән. Уны өйҙә һөйөклө ҡатыны менән ҡыҙы көтә.

Фото: Башкирский батальон сайтынан.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика