Балаҡайҙың ғүмере өҙөлгән...

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, бөгөн төнгө сәғәт беренселә Солтанай-Шәрип автомобиль юлының 2-се километрында «Лада Нива» машинаһы юлдан осҡан. Автомобиль менән иҫерек 16 йәшлек водитель идара иткән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 13 йәшлек пассажир ашығыс медицина ярҙамы килгәнгә тиклем урында уҡ йән биргән. Тағы өс пассажир, 12, 13 һәм 14 йәшлек балалар, күп һанлы йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатыла. Бәлиғ булмаған водитель үҙе лә йәрәхәтләнгән. Әлеге ваҡытта юл-транспорт ваҡиғаһының бөтә шарттары асыҡлана.
Авария урынын Кушнаренко районы прокуроры Федор Никифоров та барып ҡараған. Хоҡуҡ һаҡлаусылар фажиғәнең бөтә шарттарын асыҡлай һәм бәлиғ булмағандарҙың ҡарауһыҙлығын һәм хоҡуҡ боҙоуҙарын иҫкәртеүгә баһа бирә.
Фото: https://web.max.ru/-70920650465299