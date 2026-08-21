+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 06:57

Балаҡайҙың ғүмере өҙөлгән...

Кушнаренко районында иҫерек үҫмер үлемесле авария ойошторған - 13 йәшлек бала һәләк булған.  Тағы өс үҫмер дауаханаға оҙатылған.

Балаҡайҙың ғүмере өҙөлгән...Балаҡайҙың ғүмере өҙөлгән...
Балаҡайҙың ғүмере өҙөлгән...

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, бөгөн төнгө сәғәт беренселә Солтанай-Шәрип автомобиль юлының 2-се километрында «Лада Нива» машинаһы юлдан осҡан. Автомобиль менән иҫерек 16 йәшлек водитель идара иткән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 13 йәшлек пассажир ашығыс медицина ярҙамы килгәнгә тиклем урында уҡ йән биргән. Тағы өс пассажир, 12, 13 һәм 14 йәшлек балалар, күп һанлы йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатыла. Бәлиғ булмаған водитель үҙе лә йәрәхәтләнгән. Әлеге ваҡытта юл-транспорт ваҡиғаһының бөтә шарттары асыҡлана.

Авария урынын Кушнаренко районы прокуроры Федор Никифоров та барып ҡараған. Хоҡуҡ һаҡлаусылар фажиғәнең бөтә шарттарын асыҡлай һәм бәлиғ булмағандарҙың ҡарауһыҙлығын һәм хоҡуҡ боҙоуҙарын иҫкәртеүгә баһа бирә.

Фото: https://web.max.ru/-70920650465299

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика