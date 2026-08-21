+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 06:53

Айыу күрһәгеҙ, нимә эшләргә?

Айыуҙы урмандан башҡа ерҙә лә осратырға мөмкин. Ҡайһы берҙә ҡырағай хайуандар тораҡ пункттарға, шул иҫәптән аҙыҡ һәм яңы биләмәләр эҙләп сыға.

Айыу күрһәгеҙ, нимә эшләргә?Айыу күрһәгеҙ, нимә эшләргә?
Айыу күрһәгеҙ, нимә эшләргә?

2026 йылдың авгусында тайыштабан Баймаҡ районының Үрге Яйыҡбай ауылына инә. Шаһиттар уны урамдарҙа, хатта балалар майҙансығында күргән.

❓Айыу күрһәгеҙ, нимә эшләргә?

Иң мөһиме – юғалып ҡалмаҫҡа һәм хайуанға яҡын бармаҫҡа. Уны ашатырға, һыйпарға ынтылмағыҙ, фотоға төшөрәм тип янына бармағыҙ. Ҡасмағыҙ, айыуға арҡағыҙ менән боролмағыҙ һәм киҫкен хәрәкәттәр яһамағыҙ. Йыртҡысты күҙҙән ысҡындырмайынса, тыныс ҡына хәүефһеҙ араға китегеҙ.

Әгәр «урман хужаһы» тораҡ пункт тирәһенә килеп сыҡһа, был хаҡта 112 телефонына шылтыратып йәки «112 – ашығыс ярҙам» мобиль ҡушымтаһы аша хәбәр итегеҙ.

Шулай уҡ Башҡортостан Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығының оператив хеҙмәткәренә шылтыратырға мөмкин: 8 (347) 218-04-30.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика