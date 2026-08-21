"Арабыҙҙа низағ булманы"

Ауыр хәлдә дауаханала ятҡан ике бәлиғ булмаған ҡыҙҙың әсәһе Яна балаларының хәле һәм һөжүм шарттары тураһында "Намыҫлы репортаж" каналы хәбәрсеһенә һөйләгән.
Әсәнең әйтеүенсә, өлкән ҡыҙы иҫенә килгәс, И.-ң ни өсөн уға, һеңлеһенә һөжүм итеүен аңламауын белдергән: "Арабыҙҙа конфликттар булманы, киреһенсә, мин бит И.-ға һәр ваҡыт ярҙам итергә тырыштым, уның һөйләгәндәрен иғтибар менән тыңлай торғайным..."
И. әхирәтенең муйынына ғына 13 тапҡыр (!) бысаҡ менән сәнсә, кесеһенең дә муйынына сәнсеп, йоҡо артерияһын зарарлай. Ике ҡыҙ ҙа бик күп ҡан юғалтҡан. Әлдә ҡыҙҙарҙың ир туғаны йәһәт кенә ярҙам саҡырған, полиция хеҙмәткәрҙәре бик тиҙ килеп етеп, балаларҙы дауаханаға ваҡытында алып барған.
Яна һөжүм итеүсенең 10 йәшлек улына теймәгәнен билдәләй. Малай тауыштарҙы ишетеп, бәҙрәф ишеген аса, И.-ң өлкән апаһына һөжүм итеүен күрә, башта телефонынан шылтыратырға маташа, һуңынан подъезға сығып, ярҙам итегеҙ, тип ҡысҡыра. Унан һуң бала урамға сығып, үтеп барыусыны фатирға алып килә. Ир ашығыс ярҙам һәм полиция саҡыра. Хәҙер ҡыҙҙарҙың хәлен төбәктең Һаулыҡ Һаҡлау министрлығы башлығы Айрат Рәхмәтуллин үҙе контролдә тота: "Һөжүмдән зыян күргән ҡыҙҙар буйынса. Уларҙың хәле хәҙер ауыр, тотороҡло тип баһалана. Бер аҙ ыңғай динамика бар. Табиптарыбыҙ тейешле медицина ярҙамы күрһәтә".
- Улым әйтеүенсә, И. уға иғтибар ҙа итмәй, эргәһенән кесе ҡыҙым янына үтеп киткән, - ти Яна. - Йәғни, И.-ң маҡсаты - ҡыҙҙарым булған.
һөжүм итеүсенең ата–әсәһе әлегә тиклем зыян күреүселәрҙең ғаиләһе менән бәйләнешкә инмәгән: «Яҙманылар, шылтыратманылар, ғәфү үтенмәнеләр һәм ярҙам тәҡдим итмәнеләр», - ти Яна.
И.-ң ни өсөн ҡыҙҙарҙы үлтерергә маташыуы һаманғаса сер булып ҡала.
Фото: "Намыҫлы репортаж" каналы.