Яуыздарҙың эйәрсәне

Пермь крайынан йәш егет муттарҙың колл‑үҙәктәре эшендә ҡатнашҡан. Уның махсус ҡорамалдары һәм бик күп SIM‑карталары була. Шулар ярҙамында мутлашыусылар номерҙарҙы алмаштырып кешеләргә шылтыратҡанда, банк йәки дәүләт органдары хеҙмәткәрҙәре булып таныла алған.
2026 йылдың февралендә егет социаль селтәрҙә башҡа кешенең исеменә виртуаль карта һатып ала, уны аҡса күсереү эҙҙәрен йәшереү өсөн ҡулланалар.
Ҡулға алынған кеше ҡылған ғәмәлен таный. Уның өйөндә компьютерҙар, телефондар һәм 450‑гә яҡын SIM-карта табыла. Егеткә ҡарата енәйәт эштәре ҡуҙғатыла. Хәҙер ул һаҡ аҫтында. Полиция бөтә нескәлектәрҙе асыҡлай һәм схемала ҡатнашыусыларҙы эҙләй.
Фото: https://web.max.ru/-69583385867562