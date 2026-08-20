+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 06:51

Яуыздарҙың эйәрсәне

Башҡортостанда полиция хеҙмәткәрҙәре 19 йәшлек егетте ҡулға алған — ул телефон мутлашыусыларына ярҙам иткән.

Яуыздарҙың эйәрсәнеЯуыздарҙың эйәрсәне
Яуыздарҙың эйәрсәне

Пермь крайынан йәш егет муттарҙың колл‑үҙәктәре эшендә ҡатнашҡан. Уның махсус ҡорамалдары һәм бик күп SIM‑карталары була. Шулар ярҙамында мутлашыусылар номерҙарҙы алмаштырып кешеләргә шылтыратҡанда, банк йәки дәүләт органдары хеҙмәткәрҙәре булып таныла алған.

2026 йылдың февралендә егет социаль селтәрҙә башҡа кешенең исеменә виртуаль карта һатып ала, уны аҡса күсереү эҙҙәрен йәшереү өсөн ҡулланалар.

Ҡулға алынған кеше ҡылған ғәмәлен таный. Уның өйөндә компьютерҙар, телефондар һәм 450‑гә яҡын SIM-карта табыла. Егеткә ҡарата енәйәт эштәре ҡуҙғатыла. Хәҙер ул һаҡ аҫтында. Полиция бөтә нескәлектәрҙе асыҡлай һәм схемала ҡатнашыусыларҙы эҙләй.

Фото: https://web.max.ru/-69583385867562

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика