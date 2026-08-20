Ялған ВПН-ҡушымта

Схема түбәндәгесә эшләй:
❶ Һылтанма буйынса күсеү менән ҡушымта телефонығыҙға күсә башлай.
❷ Ҡушымтаны ҡуйыуҙы раҫлар өсөн система телефондың көйләүҙәренә йүнәлтә.
❸ Ризалыҡ бирһәгеҙ, мутлашыусыларға ҡоролмағыҙға һәм унда һаҡланған бөтә мәғлүмәткә инеү юлын асаһығыҙ.
Был нимә менән янай?
Мутлашыусылар һеҙҙең исемдән микрозаймдар рәсмиләштерә, шулай уҡ банк ҡушымтаһына инеп, иҫәптәрегеҙҙәге бар аҡсаны сығара ала.
Үҙеңде нисек һаҡларға?
Билдәһеҙ һылтанмалар буйынса үтмәгеҙ һәм тикшерелмәгән сығанаҡтарҙан ҡушымталар ҡуймағыҙ.
Был схема тураһында яҡындарығыҙға һөйләгеҙ, уларҙы алданыуҙан һаҡлағыҙ.