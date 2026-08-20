+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 07:53

Ялған ВПН-ҡушымта

️Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: мутлашыусылар мессенджерҙарҙа ялған VPN ҡушымтаһына һылтанмалар ебәрә. Был зарарлы программа – уны ҡуйыуығыҙ менән енәйәтселәр һеҙҙең телефонды тулыһынса контролгә ала.

Ялған ВПН-ҡушымтаЯлған ВПН-ҡушымта
Ялған ВПН-ҡушымта

Схема түбәндәгесә эшләй:

❶ Һылтанма буйынса күсеү менән ҡушымта телефонығыҙға күсә башлай.

❷ Ҡушымтаны ҡуйыуҙы раҫлар өсөн система телефондың көйләүҙәренә йүнәлтә.

❸ Ризалыҡ бирһәгеҙ, мутлашыусыларға ҡоролмағыҙға һәм унда һаҡланған бөтә мәғлүмәткә инеү юлын асаһығыҙ.

Был нимә менән янай?

Мутлашыусылар һеҙҙең исемдән микрозаймдар рәсмиләштерә, шулай уҡ банк ҡушымтаһына инеп, иҫәптәрегеҙҙәге бар аҡсаны сығара ала.

Үҙеңде нисек һаҡларға?

Билдәһеҙ һылтанмалар буйынса үтмәгеҙ һәм тикшерелмәгән сығанаҡтарҙан ҡушымталар ҡуймағыҙ.

Был схема тураһында яҡындарығыҙға һөйләгеҙ, уларҙы алданыуҙан һаҡлағыҙ.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика