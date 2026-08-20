+27 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 13:05

Яңы физкультура үҙәге

Өфөлә «Тетраэдр» физкультура-һауыҡтырыу комплексы эшләй башланы.

Яңы физкультура үҙәгеЯңы физкультура үҙәге
Яңы физкультура үҙәге

20 августа Өфөлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров "Тетраэдр" физкультура-һауыҡтырыу комплексында булды һәм уның мөмкинлектәре менән танышты. Төбәк етәксеһе бассейндар зонаһын ҡараны, уларҙың береһендә – 10 юл. Бында синхрон йөҙөү буйынса республика йыйылма командаһы күрһәтмә номер менән сығыш яһаны. Артабан Радий Хәбиров фитнес-залда, төркөм дәрестәре зонаһында булды. БашҡортостанБбашлығы һәм абруйлы ҡунаҡтар үҙҙәренең теләктәрен мольбертта яҙып ҡалдырҙы. Радий Хәбиров «Тетраэдр» физкультура-һауыҡтырыу комплексын Өфөлә аналогы булмаған уникаль объект тип атаны.

Тулыраҡ мәғлүмәт сайтта: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-nachal-rabotu-fizkulturno-ozdorovitelnyy-kompleks-novogo-pokoleniya-tetraedr--91067/

Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-nachal-rabotu-fizkulturno-ozdorovitelnyy-kompleks-novogo-pokoleniya-tetraedr--91067/

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика