Яңы физкультура үҙәге

20 августа Өфөлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров "Тетраэдр" физкультура-һауыҡтырыу комплексында булды һәм уның мөмкинлектәре менән танышты. Төбәк етәксеһе бассейндар зонаһын ҡараны, уларҙың береһендә – 10 юл. Бында синхрон йөҙөү буйынса республика йыйылма командаһы күрһәтмә номер менән сығыш яһаны. Артабан Радий Хәбиров фитнес-залда, төркөм дәрестәре зонаһында булды. БашҡортостанБбашлығы һәм абруйлы ҡунаҡтар үҙҙәренең теләктәрен мольбертта яҙып ҡалдырҙы. Радий Хәбиров «Тетраэдр» физкультура-һауыҡтырыу комплексын Өфөлә аналогы булмаған уникаль объект тип атаны.
Тулыраҡ мәғлүмәт сайтта: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-nachal-rabotu-fizkulturno-ozdorovitelnyy-kompleks-novogo-pokoleniya-tetraedr--91067/
Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-nachal-rabotu-fizkulturno-ozdorovitelnyy-kompleks-novogo-pokoleniya-tetraedr--91067/