Вахтасылар "ял иткән"!

Был тарих көтөп торған зонаһында кафела башлана: бер-береһе менән таныш булмаған 1959 һәм 1993 йылғы ике ир-егет вахтаның тамамланыуын билдәләргә ҡарар итә. Алкоголь мәкерле көслө булып сыға һәм ултыртыу мәленә икеһе лә аяҡтарында саҡ баҫып тора. Үҙҙәрен ҡулда тотоп, шым ғына самолетҡа инеп ултырһалар бер хәл. Әммә улар ҡысҡырып һүгенәләр, һәр төрлө иҫкәрмәләрҙе иғтибарһыҙ ҡалдыралар, ҡыҫҡаһы, тирә-яҡтағыларҙың түҙемлеген ныҡлап һынайҙар. Экипаж, бындай пассажирҙарҙы бортҡа индереү хәүефле икәнен аңлап, транспорт полицияһын саҡырырға мәжбүр була. Тәртип һаҡсылары килгәс тә, ирҙәр тынысланырға уйламай. Алкоголгә тикшереү үткәрәләр. Алкотестер өлкән ирҙә - 0,71 мг/л, кесеһендә 1,48 мг/л алкоголде күрһәтә. Бындай һандар осоу мөмкинлеген ҡалдырмай: авиахәүефһеҙлек ҡағиҙәләренә ярашлы, эскеләрҙе бортҡа индермәйҙәр. Ҡәтғи баш тартыуҙы ишеткәс, вахтасылар оторо ҡыҙа. Полиция хеҙмәткәрҙәре уларҙы тынысландырыр өсөн аэропорттың хеҙмәт бинаһына алып китә.
Тарих күңелһеҙ тамамлана: тәртип боҙоусыларға административ штрафтар сәпәгәндәр. Вахта марафоны улар өсөн көтөлгәндән бер аҙ оҙағыраҡ дауам итә. Ә һабаҡ асыҡ: ҡайһы берҙә вахтаның иң яҡшы тамамланыуы - шау-шыулы табын түгел, ә тыныс ҡына өйгә осоу.
Фото: ИИ.