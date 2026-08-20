Профилактика артыҡ түгел

Белгестәр көн һайын рейдтар үткәрә, ял итеүселәр менән аралаша, төп хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрә, буклеттар тарата һәм хәүеф тураһында иҫкәртә. Балалы ғаиләләргә һәм йыһазландырылмаған урындарҙа һыу инеүсе ял итеүселәргә айырыуса иғтибар бүленә.
Иң мөһиме, ошо кәңәштәрҙе иҫтә тоторға кәрәк:
Рәсми пляждарҙа ғына һыу инегеҙ - унда ҡотҡарыусылар дежур итә.
Эскән килеш һыуға инмәгеҙ - был фажиғәләрҙең төп сәбәптәренең береһе.
Балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ. Хатта бер минутҡа ситкә китһәң дә, бала тауыш-тынһыҙ бер нисә секунд эсендә батып үлергә мөмкин.
Таныш булмаған урындарҙа һыуға суммағыҙ - һыу аҫтында таштар, ватылған быяла, тимер, ағас төптәре булыуы мөмкин.
Ярҙан алыҫ йөҙмәгеҙ - был ғүмер өсөн хәүефле.
Әгәр эргәлә кемдер бата башлаһа, ҡулығыҙҙы күтәрегеҙ, ныҡ итеп ҡысҡырығыҙ һәм 112-гә шылтыратығыҙ. Ҡотҡарыусылар эргәлә!
Һыуҙағы һәр осраҡта шунда уҡ 112 номерына шылтыратығыҙ.
Фото: https://web.max.ru/-69150429031004