+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 08:07

Профилактика артыҡ түгел

Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары пляждарҙа һәм һыу буйындағы ял итеү зоналарында иҫкәртеү эшен дауам итә.

Профилактика артыҡ түгелПрофилактика артыҡ түгел
Профилактика артыҡ түгел

Белгестәр көн һайын рейдтар үткәрә, ял итеүселәр менән аралаша, төп хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрә, буклеттар тарата һәм хәүеф тураһында иҫкәртә. Балалы ғаиләләргә һәм йыһазландырылмаған урындарҙа һыу инеүсе ял итеүселәргә айырыуса иғтибар бүленә.

Иң мөһиме, ошо кәңәштәрҙе иҫтә тоторға кәрәк:

Рәсми пляждарҙа ғына һыу инегеҙ - унда ҡотҡарыусылар дежур итә.

Эскән килеш һыуға инмәгеҙ - был фажиғәләрҙең төп сәбәптәренең береһе.

Балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ. Хатта бер минутҡа ситкә китһәң дә, бала тауыш-тынһыҙ бер нисә секунд эсендә батып үлергә мөмкин.

Таныш булмаған урындарҙа һыуға суммағыҙ - һыу аҫтында таштар, ватылған быяла, тимер, ағас төптәре булыуы мөмкин.

Ярҙан алыҫ йөҙмәгеҙ - был ғүмер өсөн хәүефле.

Әгәр эргәлә кемдер бата башлаһа, ҡулығыҙҙы күтәрегеҙ, ныҡ итеп ҡысҡырығыҙ һәм 112-гә шылтыратығыҙ. Ҡотҡарыусылар эргәлә!

Һыуҙағы һәр осраҡта шунда уҡ 112 номерына шылтыратығыҙ.

Фото: https://web.max.ru/-69150429031004

 

Профилактика артыҡ түгел
Профилактика артыҡ түгел
Профилактика артыҡ түгел
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика