Ҡойон уйнаясаҡ

Башгидрометүҙәк синоптиктары республикала 20 һәм 21 августа һауа торошоноң ниндәй буласағын хәбәр итте.
Бөгөн, 20 августа, Башҡортостанда яуым-төшөм көтөлмәй. Ел көньяҡтан, талғын. Һауа температураһы көндөҙ +23…+28° буласаҡ.
Иртәгә, 21 августа, урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы көтөлә. Төндә республиканың көньяҡ-көнсығышында яуым-төшөмһөҙ буласаҡ, ҡайһы бер райондарҙа ҡойма ямғырҙар һәм йәшен булыуы ихтимал. Көндөҙ урыны менән боҙ-борсаҡ яуыуы мөмкин. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан, уртаса тиҙлектә. Йәшен ваҡытында ел көсәйеп, көслө ҡойонға әүрелеүе ихтимал.
🌡️ Төндә һауа температураһы +11…+16°, көндөҙ +22…+27° буласаҡ.