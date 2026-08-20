+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 02:25

Ҡойон уйнаясаҡ

Синоптиктары яңы фараз еткерҙе. Алдағы ике көндә беҙҙе ниндәй һауа торошо көтә?

Ҡойон уйнаясаҡҠойон уйнаясаҡ
Ҡойон уйнаясаҡ

Башгидрометүҙәк синоптиктары республикала 20 һәм 21 августа һауа торошоноң ниндәй буласағын хәбәр итте.

Бөгөн, 20 августа, Башҡортостанда яуым-төшөм көтөлмәй. Ел көньяҡтан, талғын. Һауа температураһы көндөҙ +23…+28° буласаҡ.

Иртәгә, 21 августа, урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы көтөлә. Төндә республиканың көньяҡ-көнсығышында яуым-төшөмһөҙ буласаҡ, ҡайһы бер райондарҙа ҡойма ямғырҙар һәм йәшен булыуы ихтимал. Көндөҙ урыны менән боҙ-борсаҡ яуыуы мөмкин. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан, уртаса тиҙлектә. Йәшен ваҡытында ел көсәйеп, көслө ҡойонға әүрелеүе ихтимал.

🌡️ Төндә һауа температураһы +11…+16°, көндөҙ +22…+27° буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика