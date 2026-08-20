+27 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 12:51

Милли проект ғәмәлдә

«Стеклонит» компанияһының 125 хеҙмәткәре «Кадрҙар» милли проекты сиктәрендә бушлай ҡайтанан һөнәри белем ала. 

Милли проект ғәмәлдәМилли проект ғәмәлдә
Милли проект ғәмәлдә

240 сәғәтлек программалар 2,5 айға иҫәпләнгән, уҡытыу — дистанцион технологиялар менән көндөҙгө бүлектә, производствонан айырылмайынса.

Республикала программала 12 предприятиеның 1400-ҙән ашыу хеҙмәткәре ҡатнаша; 2025 йыл йомғаҡтары буйынса 3 меңдән ашыу кеше яңы компетенциялар алған - был йәһәттән Башҡортостан лидерҙар иҫәбенә инә.

Уҡытыусылар ‑ «Росатом» эксперттары, тармаҡ белгестәре һәм бизнес-тренерҙар: уҡытыуҙа реаль производство кейстарына баҫым яһайҙар. Мәҫәлән, тренингта «Шәхси һөҙөмтәлелек һәм үҙ-үҙеңде дәртләндереү» эштәге үҙгәрештәргә яраҡлашыуҙы тикшерә.

Бушлай уҡытыу предприятие хеҙмәткәрҙәренә генә түгел, ветерандарға, МХО-ла ҡатнашыусыларға, эшһеҙҙәргә, бала ҡарау буйынса отпускыла булған ата-әсәләргә, мәктәпкәсә йәштәге ҡатын-ҡыҙҙарға, 35 йәшкә тиклемге йәштәргә, 50 йәштән өлкәндәргә һәм инвалидтарға ла бирелә. Программалар исемлегендә машинистар, слесарҙар, операторҙар, агрономдар, техник‑механиктар һәм башҡалар өсөн һөнәрҙәр бар. Курсты һайлау һөнәри йүнәлеш буйынса тест һөҙөмтәләрен һәм күнекмәләрен иҫәпкә алып бара.

Ғаризаны «Рәсәйҙә эш» порталында бирергә мөмкин: https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29466/

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика