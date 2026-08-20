Милли проект ғәмәлдә

240 сәғәтлек программалар 2,5 айға иҫәпләнгән, уҡытыу — дистанцион технологиялар менән көндөҙгө бүлектә, производствонан айырылмайынса.
Республикала программала 12 предприятиеның 1400-ҙән ашыу хеҙмәткәре ҡатнаша; 2025 йыл йомғаҡтары буйынса 3 меңдән ашыу кеше яңы компетенциялар алған - был йәһәттән Башҡортостан лидерҙар иҫәбенә инә.
Уҡытыусылар ‑ «Росатом» эксперттары, тармаҡ белгестәре һәм бизнес-тренерҙар: уҡытыуҙа реаль производство кейстарына баҫым яһайҙар. Мәҫәлән, тренингта «Шәхси һөҙөмтәлелек һәм үҙ-үҙеңде дәртләндереү» эштәге үҙгәрештәргә яраҡлашыуҙы тикшерә.
Бушлай уҡытыу предприятие хеҙмәткәрҙәренә генә түгел, ветерандарға, МХО-ла ҡатнашыусыларға, эшһеҙҙәргә, бала ҡарау буйынса отпускыла булған ата-әсәләргә, мәктәпкәсә йәштәге ҡатын-ҡыҙҙарға, 35 йәшкә тиклемге йәштәргә, 50 йәштән өлкәндәргә һәм инвалидтарға ла бирелә. Программалар исемлегендә машинистар, слесарҙар, операторҙар, агрономдар, техник‑механиктар һәм башҡалар өсөн һөнәрҙәр бар. Курсты һайлау һөнәри йүнәлеш буйынса тест һөҙөмтәләрен һәм күнекмәләрен иҫәпкә алып бара.
Ғаризаны «Рәсәйҙә эш» порталында бирергә мөмкин: https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29466/