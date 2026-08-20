Ләйлә Ғәлиева тирәләй бола дауам итә!

Йырсы был эште судҡа дәғүә әҙерләйәсәк юристарға тапшырыуын хәбәр итте.
— Теләһә ниндәй сараларҙа минус ҡуям. Концертҡа килгән халыҡ ахмаҡ түгел, барыһын да күрә һәм ишетә. Өҫтәүенә, банкеттарҙа кешеләр минән ике аҙымда ғына ултырғанда, нисек фонограммаға йырлай алайым ти. Ул көндө мин тере тауышҡа йырланым, шуның өсөн 800 саҡрым юл үттем. Намыҫым фонограммаға йырларға рөхсәт итмәҫ ине. Түләнгән аҡсанан 60 мең һумы минең командаға китә — юл, машина, водитель; тауыш операторына беҙ 20 мең түләнек. Беҙҙең бик шәп пульт бар, ул тауышты таҙа, яҡшы сығара, бәлки шуның арҡаһында халыҡ уны фонограмма менән бутағандыр? Бындай пульт Әнүәр Нурғәлиевта һәм Гүзәл Уразовала ғына бар. Мин һәр саҡ тере тауышҡа йырлайым, плюсҡа ла йырлай белергә кәрәк бит әле. Мин судҡа бирәм, барыһын да юристарға тапшырҙым. Был ҡатынға шылтыраттым, ул трубканы алмай, минең менән һөйләшмәй, — ти Ләйлә Ғәлиева .
Уның һүҙҙәренсә, банкет хужалары үҙҙәре уның сығышынан ҡәнәғәт һәм уға ҡарата дәғүәләре юҡ, ә киреһенсә, ҡунаҡтарҙың береһе байрам тәьҫораттарын боҙғанға борсолалар. Улар судҡа килергә һәм йырсыға ярҙам итергә әҙер.
— Кешеләр менән улай итергә ярамай, әйтергә кәрәк, уның ауыҙын ябырға кәрәк, — тип билдәләп үтте йырсы һәм уны хуплаған һәр кемгә рәхмәт белдерҙе йырсы.