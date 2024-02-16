Кеше ышанмаҫлыҡ яңылыҡты һеҙ ишеттегеҙме?

Әйтеүҙәренсә, был хәрби — әле лә хеҙмәт иткән диңгеҙ пехотаһы яугиры, ялға ҡайтҡан булған. Уның ике өлкән ағаһы ла Украинала һәләк булған.
Бер көндө ул атҡа атланып йөрөргә сыға. Шул саҡта артынан айыу эйәрә башлай. Ир атты ағасҡа бәйләргә тип ағас янына килә. Әммә тап шул мәлдә ағасҡа йәшен ата. Дмитрий Хубезов һөйләүенсә, йәшен заряды ағас, ат һәм ирҙең үҙе аша үтә.
Ат шунда уҡ һәләк була һәм ирҙең аяғын баҫып ҡала. Йәшен уның елкәһе һәм муйын тирәһенә һуҡҡан. Ир әйтеүенсә, йәшен һуҡҡандан һуң уны бөтөнләй тиерлек фалиж һуға — тик бер ҡулы ғына хәрәкәт иткән.
Шуға ҡарамаҫтан, ул һәләк булған ат аҫтынан сыға ала һәм бер саҡрымдан ашыу ерҙе шыуышып, юлға табан бара. Унда уны кешеләр күреп, яҡындағы дауаханаға алып китә.
Иң ғәжәбе — ошо ауыр юл буйы айыу уны эҙәрлекләүен дауам итә. Ир берҙән-бер хәрәкәт иткән ҡулы менән мылтығын яңынан ҡороп, атыуҙар менән айыуҙы ҡурҡытып торған.
Бер мәл эсендә йәшен һуғыуы, ат аҫтында ҡалыу, тәндең фалиж һуғыуы һәм арттан айыу эҙәрлекләүе… Әммә ул барыбер иҫән ҡалған. Ҡайһы саҡта кешенең йәшәүгә ынтылышы һәм рух көсө мөмкин булмағандай күренгән хәлдәрҙә лә ҡотолорға ярҙам итә.
Сығанаҡ: "Сәйер донъя" төркөмө