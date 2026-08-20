+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 05:25

Иртә ҙур трагедия менән башланды!

Егеткә ни бары 25 йәш булған. Яҡындарына түҙемлек бир Хоҙай!

Иртә ҙур трагедия менән башланды!Иртә ҙур трагедия менән башланды!
Иртә ҙур трагедия менән башланды!

Бишбүләк районында үлемгә килтергән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был турала социаль селтәрҙәрҙә Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһы башлығы Владимир Севастьянов хәбәр итте.

Асыҡланыуынса, «Фольксваген Джетта» автомобиленең 41 йәшлек иҫерек водителе үҙе менән бер үк йүнәлештә барған «Альфа» мопеды һәм «Фаст» питбайкы менән бәрелешкән. Авария һөҙөмтәһендә питбайктың 25 йәшлек водителе үлемесле йәрәхәттәр алған.

Автомобиль водителен тикшереү уның организмында алкоголь булыуын күрһәткән — 0,803 мг/л.

Әле аварияның барлыҡ сәбәптәрен асыҡлауға йүнәлтелгән саралар үткәрелә. Кәрәкле экспертизалар тәғәйенләнгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика