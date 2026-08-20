Иртә ҙур трагедия менән башланды!

Бишбүләк районында үлемгә килтергән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был турала социаль селтәрҙәрҙә Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһы башлығы Владимир Севастьянов хәбәр итте.
Асыҡланыуынса, «Фольксваген Джетта» автомобиленең 41 йәшлек иҫерек водителе үҙе менән бер үк йүнәлештә барған «Альфа» мопеды һәм «Фаст» питбайкы менән бәрелешкән. Авария һөҙөмтәһендә питбайктың 25 йәшлек водителе үлемесле йәрәхәттәр алған.
Автомобиль водителен тикшереү уның организмында алкоголь булыуын күрһәткән — 0,803 мг/л.
Әле аварияның барлыҡ сәбәптәрен асыҡлауға йүнәлтелгән саралар үткәрелә. Кәрәкле экспертизалар тәғәйенләнгән.