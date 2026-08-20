+27 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 12:32

Грант хужалары билдәле

Коммерцияға ҡарамаған 58 ойошма Башҡортостан Башлығы гранттарын алды.

Грант хужалары билдәлеГрант хужалары билдәле
Грант хужалары билдәле

2026 йылдың 1 июненән 7 июленә тиклем грантыглава102.рф порталында республика Башлығы гранттарының икенсе конкурсы үтте.

153 ғаризаның 58-е еңеүсе була, шуларҙың 37-һе - тәүге тапҡыр (15 ойошма өсөн был Фонд конкурстарында ҡатнашыуҙың беренсе тәжрибәһе булған).

Еңеүселәр һаны буйынса лидерҙар: Өфө — 16 проект, Шишмә районы — 8, Миәкә — 4, Стәрлетамаҡ — 3.

Конкурс комиссияһы рәйесе Ирина Небогатова һүҙҙәренсә, проекттарҙың өстән бер өлөшө ғаилә ҡиммәттәрен нығытыуға йүнәлтелгән; башланғыстар араһында — ғаиләләргә ярҙам итеү, менталь үҙенсәлектәре булған кешеләрҙе социалләштереү, МХО-ла ҡатнашыусыларҙың ғаиләләрен реабилитациялау һ. б.

Конкурс мини‑гранттар форматында (500 мең һумға тиклем) Президент гранттары фондынан берлектә финанслау менән үткәрелә; 3 айҙан өлкән коммерцияға ҡарамаған ойошмалар ҡатнаша ала.

Проекттар миҫалдары:

Миәкә районы: "Мине өйрәтһендәр" — балаларҙы балта оҫталығына, сантехникаға, электр хәүефһеҙлегенә өйрәтеү.

Шишмә районы: "Тегеү цехы "Үҙебеҙҙеләргә ярҙам“ антидрон юрғандар тегеү (айына 10 дананан кәм түгел).

Өфө: проект #Перезагрузка — Ижади оҫталыҡ дәрестәре һәм тренингтар аша Дим районы уҡытыусыларына ярҙам итеү.

Еңеүселәрҙең тулы исемлеге грантыглава 102.рф сайтында.

2020-2026 йылдарҙа 28 конкурс үткәрелгән, 1,6 миллиард һумдан ашыу суммаға 1108 проект хупланған (1168 миллион һум — республика бюджетынан, 489 миллион һум — Президент гранттары фондынан берлектә финанслау иҫәбенә).

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика