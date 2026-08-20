Грант хужалары билдәле

2026 йылдың 1 июненән 7 июленә тиклем грантыглава102.рф порталында республика Башлығы гранттарының икенсе конкурсы үтте.
153 ғаризаның 58-е еңеүсе була, шуларҙың 37-һе - тәүге тапҡыр (15 ойошма өсөн был Фонд конкурстарында ҡатнашыуҙың беренсе тәжрибәһе булған).
Еңеүселәр һаны буйынса лидерҙар: Өфө — 16 проект, Шишмә районы — 8, Миәкә — 4, Стәрлетамаҡ — 3.
Конкурс комиссияһы рәйесе Ирина Небогатова һүҙҙәренсә, проекттарҙың өстән бер өлөшө ғаилә ҡиммәттәрен нығытыуға йүнәлтелгән; башланғыстар араһында — ғаиләләргә ярҙам итеү, менталь үҙенсәлектәре булған кешеләрҙе социалләштереү, МХО-ла ҡатнашыусыларҙың ғаиләләрен реабилитациялау һ. б.
Конкурс мини‑гранттар форматында (500 мең һумға тиклем) Президент гранттары фондынан берлектә финанслау менән үткәрелә; 3 айҙан өлкән коммерцияға ҡарамаған ойошмалар ҡатнаша ала.
Проекттар миҫалдары:
Миәкә районы: "Мине өйрәтһендәр" — балаларҙы балта оҫталығына, сантехникаға, электр хәүефһеҙлегенә өйрәтеү.
Шишмә районы: "Тегеү цехы "Үҙебеҙҙеләргә ярҙам“ антидрон юрғандар тегеү (айына 10 дананан кәм түгел).
Өфө: проект #Перезагрузка — Ижади оҫталыҡ дәрестәре һәм тренингтар аша Дим районы уҡытыусыларына ярҙам итеү.
Еңеүселәрҙең тулы исемлеге грантыглава 102.рф сайтында.
2020-2026 йылдарҙа 28 конкурс үткәрелгән, 1,6 миллиард һумдан ашыу суммаға 1108 проект хупланған (1168 миллион һум — республика бюджетынан, 489 миллион һум — Президент гранттары фондынан берлектә финанслау иҫәбенә).
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.