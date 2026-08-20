+27 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 10:00

"Файр" ялға ҡайтты

Асҡын районы хакимиәте башлығы Динис Йосопов  махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы, ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтыусы «Файр» позывнойлы яугир  менән осрашты.  

"Файр" ялға ҡайтты"Файр" ялға ҡайтты
"Файр" ялға ҡайтты

Осрашыу барышында махсус хәрби операция үткәреү зонаһындағы хәл, хәрбиҙәрҙең ихтыяждары һәм подразделениеға артабан ярҙам итеү мәсьәләләре тикшерелде.

Яугир Асҡын районы халҡына гуманитар ярҙам ебәреп торғандары өсөн ихлас рәхмәтен белдерҙе. Уның һүҙҙәренсә, посылкалар хәрби хеҙмәткәрҙәргә ваҡытында еткерелә, ә яҡташтарҙың иғтибары һәм ярҙамы ҙур әһәмиәткә эйә. Айырым рәхмәт һүҙҙәрен ул гуманитар ярҙам йыйыуҙа һәм ебәреүҙә әүҙем ҡатнашҡандары өсөн райондың мәғариф бүлегенә, мәктәп һәм мәктәпкәсә белем биреү учреждениелары коллективтарына йүнәлтте.

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү эштең мөһим йүнәлештәренең береһе булып ҡала. Асҡын районында был эш даими дауам итә.

Динис Йосопов яҡташыбыҙға  батырлығы, сыҙамлығы һәм хәрби бурысына тоғролоғо өсөн рәхмәт белдерҙе, уға ныҡлы һаулыҡ, именлек һәм Еңеү менән тиҙерәк ҡайтыуын теләне.

                                                                                                                                                                                                                         Наилә Имаева.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика