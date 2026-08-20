+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Августа , 07:59

Файҙалы кәңәштәр

Баланы мәктәпкә нисек артыҡ сығымдарһыҙ әҙерләп, кәрәкле әйберҙәр генә һатып алырға?

Файҙалы кәңәштәрФайҙалы кәңәштәр
Файҙалы кәңәштәр

1⃣ Класс етәксеһенән (йәки ата-әсә комитетынан) бөтә кәрәкле әйберҙәрҙең теүәл исемлеген алығыҙ.
2⃣ Өйҙә ревизия үткәрегеҙ – үткән йылдан ҡалған кәрәк-яраҡтарҙы тикшерегеҙ (дәфтәр, тышлыҡ, пенал, рюкзак).
3⃣ Акцияларҙы күҙәтегеҙ, төрлө магазин һәм маркетплейстарҙа хаҡтарҙы сағыштырығыҙ, промокодтар һәм кешбэк ҡулланығыҙ.
4⃣ Банкығыҙҙа лояльлек программалары буйынса акция бүлектәрен ҡарағыҙ – унда 1 сентябргә махсус тәҡдимдәр була.
5⃣ Мәктәп йәрминкәләрендә һатып алығыҙ – унда ғәҙәттә хаҡтар түбәнерәк һәм һайлау киңерәк.
6⃣ Башҡа ата-әсә менән коллектив һатып алыу ойоштороғоҙ – яҙыу-һыҙыу тауарҙары һәм форма йыш ҡына арзаныраҡ сыға.
7⃣ Һатып алырға ашыҡмағыҙ – август шауҡымынан һуң хаҡтар йыш ҡына түбәнәйә, бер өлөшөн сентябрҙә һатып алырға мөмкин.
8⃣ Мөмкин булһа, үҫәсәккә һатып алығыҙ һәм тауарға миҙгелле ташламалар көтөгөҙ – шулай итеп киләһе йылға әҙерләнергә мөмкин.
9⃣ Иғлан сайттарына инеп ҡарағыҙ – унда йыш ҡына үлсәме тап килмәү сәбәпле яңы (йәки яңы тиерлек) форма һәм аяҡ кейеме һатыла.
🔟 Үҙегеҙгә кәрәкмәгән әйберҙәрҙе (форма, рюкзак, дәреслектәр) йорт чатында, иғлан сайтында йәки мәктәп йәрминкәһендә һатыуға ҡуйырға мөмкин.

❗Интернетта һатып алғанда һәм һатҡанда һаҡ булығыҙ. СМС-кодтарҙы, карталарығыҙ һандарын хәбәр итмәгеҙ, сит мессенджерҙарға күсмәгеҙ, һаҡланған сервистар аша йәки шәхси осрашыуҙа иҫәпләшегеҙ.

➡ Күберәк мәғлүмәт – "Финанс мәҙәниәт" сайтында (Рәсәй банкы проекты): vk.cc/d0u51B

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Файҙалы кәңәштәр
Файҙалы кәңәштәр
Файҙалы кәңәштәр
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика